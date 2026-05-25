Organismo Electoral de la Universidad de Panamá pide una campaña 'de altura' y garantiza transparencia en elecciones

La campaña electoral universitaria iniciará oficialmente el 29 de mayo y se extenderá hasta el 29 de junio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá, el profesor Rufino Fernández, hizo un llamado a los candidatos y simpatizantes que participarán en las elecciones universitarias del próximo 1 de julio a desarrollar una campaña basada en el respeto, la convivencia y los valores académicos.

La campaña electoral universitaria iniciará oficialmente el 29 de mayo y se extenderá hasta el 29 de junio, período en el que los aspirantes a los distintos cargos de elección podrán presentar sus propuestas a la comunidad universitaria.

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Fernández señaló que una de las principales prioridades del Organismo Electoral es preservar un ambiente de respeto entre todos los sectores involucrados en el proceso democrático interno de la primera casa de estudios superiores del país.

“Se trata de que haya una campaña de altura, utilizando un lenguaje respetuoso y acorde con una institución universitaria. La idea es fortalecer el debate de propuestas dentro del marco del respeto mutuo”, expresó.

El presidente del organismo también advirtió sobre los desafíos que representan las redes sociales y el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el proceso electoral, debido a la circulación de contenidos cuya autenticidad puede resultar difícil de verificar.

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“Las redes sociales y la inteligencia artificial plantean retos importantes. Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad y al manejo adecuado de la información durante toda la campaña”, indicó.

En cuanto a la transparencia del proceso, Fernández aseguró que existen suficientes mecanismos de control y fiscalización que impiden cualquier intento de fraude electoral dentro de la universidad.

“No hay forma de que aquí se dé una situación de fraude. El registro electoral es público, es revisado por candidatos, representantes, estudiantes, docentes y administrativos. Todo el proceso está vigilado por la propia comunidad universitaria”, afirmó.

Explicó además que cada mesa de votación contará con representación de los tres estamentos universitarios —docentes, administrativos y estudiantes—, así como delegados de los distintos candidatos, lo que fortalece la supervisión y legitimidad de las elecciones.

Actualmente, el padrón electoral universitario está compuesto por 77,015 votantes habilitados a nivel nacional.

El Organismo Electoral reiteró finalmente el llamado a la participación responsable y cívica de toda la comunidad universitaria, destacando que las elecciones constituyen uno de los principales ejercicios democráticos de la institución.