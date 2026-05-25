Minsa ordena cierre de empresa fabricante y distribuidor de cosméticos que opera en Tocumen

Las autoridades advieten a la población abstenerse de comprar productos fabricados o distribuidos por Cosmetic Plus, S.A. y señalan que la medida obedece a acciones de vigilancia y control sanitario.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó el cierre temporal y la suspensión de la licencia de operación de la empresa, fabricante, importadora y distribuidora Cosmetic Plus, S.A., que se encuentra ubicada en el corregimiento de Tocumen.

Según informó el Minsa a través de un comunicado, la medida forma parte de las acciones de vigilancia y control sanitario que mantiene "para salvaguardar la salud y seguridad de la población".

Ante esta decisión administrativa, las autoridades de salud recomienda a la población abstenerse de adquirir o utilizar productos fabricados, distribuidos o comercializados por Cosmetic Plus, S.A. mientras permanezcan vigentes las medidas adoptadas; aunque no detalla cuáles son los productos vinculados a la empresa.

Tampoco revelan las causas específicas que motivaron la sanción, pero reiteraron que estas acciones responden al cumplimiento de los controles establecidos en materia de salud pública.

El Ministerio de Salud recordó a la población la importancia de adquirir productos únicamente en comercios debidamente autorizados y que cumplan con las normativas sanitarias vigentes.