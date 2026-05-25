EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La lesión de Adalberto Carrasquilla mantiene en expectativa a la Selección de Panamá, que ya se encuentra concentrada de cara a su participación en el Mundial 2026.

David Peña, enviado especial de TVMAX Deportes a la concentración del equipo nacional, informó que tanto los directivos como el cuerpo médico han manejado con hermetismo el estado clínico del mediocampista. Sin embargo, el ambiente dentro del entorno de la selección refleja optimismo respecto a que la molestia no comprometa su presencia en la cita mundialista.

Para este lunes se tiene previsto que Carrasquilla sea sometido a los exámenes médicos correspondientes, con el objetivo de determinar la gravedad de la lesión. Mientras tanto, el plantel continuará con su agenda y entrenará a puertas cerradas durante la tarde.

La Selección de Panamá presentará oficialmente este martes 26 de mayo, a las 10:00 a.m., la lista definitiva de los 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo. El acto se realizará en la sede de la Administración del Canal de Panamá.

En cuanto a la preparación, el cuerpo técnico programó sesiones de entrenamiento para la tarde del martes y también para el miércoles. Posteriormente, el equipo viajará el jueves hacia Brasil, donde disputará un partido amistoso frente a la selección brasileña como parte de su preparación previa al torneo.

Además, Panamá enfrentará a República Dominicana el 3 de junio en territorio panameño y, tres días después, se medirá ante Bosnia y Herzegovina en San Luis, Estados Unidos.

Por ahora, la principal atención se centra en los resultados de la resonancia magnética que definirá el alcance de la lesión de Carrasquilla y su disponibilidad para el debut mundialista. Mientras se conocen los informes médicos, la selección mantendrá su concentración y continuará con las actividades previstas en su calendario.

Información de David Peña (TVMAX Deportes)