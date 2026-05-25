Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla: Medios internacionales se hacen eco de la lesión del panameño

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá y el entorno de Adalberto Carrasquilla están atentos a los resultados médicos luego de la lesión que sufrió el mediocampista panameño durante la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, compromiso que terminó con victoria 1-2 para el conjunto cementero.

El volante canalero no pudo completar el encuentro y salió con visibles gestos de dolor, encendiendo las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

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El futbolista panameño, considerado una de las principales figuras de la selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen, cayó al césped tras una acción de juego y rápidamente se tomó la zona del abductor. En distintas imágenes de la transmisión oficial se pudo observar a “Coco” Carrasquilla conversando con el cuerpo médico de Pumas, expresando preocupación por la gravedad de la molestia física.

La situación generó repercusión inmediata en medios internacionales debido a la cercanía de la Copa del Mundo 2026. El diario español AS publicó: “Carrasquilla enciende las alarmas rumbo al Mundial con Panamá”, mientras que MARCA destacó: “Adalberto Carrasquilla se lesiona en la Final de la Liga MX y está en peligro para la Copa del Mundo”. Por su parte, TUDN tituló: “Carrasquilla sale lesionado de la Final y preocupa a Panamá rumbo al Mundial 2026”, y ESPN informó: “Pumas vs Cruz Azul: Carrasquilla sale de la final por lesión”.

Hasta el momento de redactar esta nota, todavía se está a la espera del diagnóstico oficial sobre la lesión de Adalberto Carrasquilla, pieza clave en el esquema de la selección panameña y uno de los futbolistas más importantes del combinado nacional en la actualidad. La incertidumbre se mantiene debido a que el mediocampista venía siendo proyectado como titular para la cita mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La preocupación también aumenta porque este martes 26 de mayo el entrenador Thomas Christiansen anunciará oficialmente la lista de los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, además de los tres futbolistas reservas. La transmisión iniciará a las 9:00 a.m. y podrá seguirse por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube oficial.

En medio de la expectativa por la convocatoria mundialista, la evolución física de Adalberto Carrasquilla se convierte en uno de los temas de mayor atención para el fútbol panameño, tomando en cuenta la importancia del mediocampista dentro del funcionamiento de la selección nacional de cara al histórico torneo internacional.

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