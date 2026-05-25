Niño en La Chorrera necesita una cirugía urgente para extirpar tumor facial

La madre de Kenneth relata la lucha contra una enfermedad poco común, el costo de la intervención y la necesidad de apoyo solidario para salvar a su hijo.

La Chorrera, Panamá Oeste/A sus 16 años, Kenneth Mendoza enfrenta una batalla visible y urgente: un tumor facial recurrente que ha vuelto a crecer tras una primera intervención y que ahora compromete la movilidad de su rostro.

Su madre, Bianca, ha compartido el relato familiar para alertar a la opinión pública sobre la necesidad inmediata de una cirugía de tumor facial que solo puede ejecutarse en el exterior.

Te puede interesar: Adulto mayor lleva más de 700 días abandonado en hospital Nicolás A. Solano

El cuadro clínico se originó hace varios años. Tras la primera operación, la formación reapareció porque, según explica Bianca, se nutre de los vasos sanguíneos, lo que acelera su multiplicación.

“Entre más tiempo le damos, más él va agarrando vena y se sigue multiplicando”, señala. Especialistas en Colombia estiman que se trata de un caso excepcional, uno en un millón, sin causas claras vinculadas a la alimentación o factores hereditarios.

Intervención compleja y costosa en el exterior

Aunque en Panamá cuenta con seguimiento médico, la magnitud del procedimiento requiere un equipo especializado disponible solo en Colombia. La cirugía implica la extracción del músculo afectado y parte del pómulo, lo que modificará la estructura ósea y muscular de su rostro.

El presupuesto asciende a 20 mil dólares, una cifra inalcanzable para la familia. Bianca confirma que, tras el quirófano, será indispensable aplicar radioterapia postoperatoria para reducir el riesgo de reaparición del tejido.

La vida cotidiana en La Chorrera se ha adaptado a la enfermedad. Kenneth perdió movilidad en un lado del rostro y en el párpado, aunque terapias previas le devolvieron parcialmente la función de la vista. La lectura le genera dolor de cabeza y lagrimeo constante.

“Hay días que no puede comer y necesita sopas”, detalla su madre. Pese al aislamiento inicial, el adolescente ha retomado la salida al exterior gracias al apoyo constante de sus hermanos menores.

La familia ya tramitó una solicitud de apoyo institucional a la Presidencia de la República, igual que en la primera intervención. Ahora, el llamado es a la solidaridad con total transparencia: los fondos cubrirán primero el viaje y la operación en Colombia; el remanente se destinará a la alimentación especializada, suplementos y recuperación.

“Lo primordial es la salud de mi hijo”, insiste Bianca, quien espera que la comunidad permita detener el avance del tumor vascular recurrente a tiempo.

Para ayuda: Yappy 69846420 Banco General y la cuenta del Banco General es 04-39-97-355231-8

Con información de Fabio Caballero