Asegurados tienen hasta el 18 de agosto para decidir cambio al nuevo sistema de pensiones, advierte la Caja de Seguro Social

El director de Finanzas de la CSS, César Herrera, explicó que actualmente existen 62,314 personas dentro del régimen mixto con menos de siete años de cotización que pueden optar por trasladarse al nuevo sistema antes de que concluya el periodo establecido por ley.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró que el próximo 18 de agosto vence el plazo para que los cotizantes elegibles decidan si desean cambiarse voluntariamente al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria (SUGS), una medida que, según la institución, podría representar una mejora en las futuras pensiones de miles de trabajadores.

El director de Finanzas de la CSS, César Herrera, explicó que actualmente existen 62,314 personas dentro del régimen mixto con menos de siete años de cotización que pueden optar por trasladarse al nuevo sistema antes de que concluya el periodo establecido por ley y mejorar sus pensiones.

Sin embargo, las cifras revelan un bajo nivel de participación. De acuerdo con datos oficiales, solo 1.530 cotizantes han realizado el cambio, lo que representa apenas el 2.5% del total de personas elegibles. Aclaró que el impacto de mejorar sus pensiones dependerá del historial de cotizaciones, salario y edad de cada trabajador.

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El funcionario sostuvo que, según estimaciones actuariales realizadas por la entidad, cerca del 95% de quienes se encuentran en el régimen mixto y cumplen las condiciones establecidas tendrían beneficios al trasladarse al nuevo sistema.

La CSS recordó que quienes no tomen una decisión antes del 18 de agosto permanecerán automáticamente en el sistema mixto y no podrán solicitar posteriormente el cambio, salvo que exista una nueva legislación que lo permita. El periodo de afiliación voluntaria está dirigido a mujeres que cumplirán 57 años y hombres que alcanzarán los 62 años de edad de aquí al año 2032, siempre que formen parte del grupo elegible definido por la ley.

Según cifras de la CSS, de 1.9 millones de personas activas y pensionadas, unas 796.864 se han registrado en la plataforma digital “Mi Retiro Seguro”, equivalente al 40% de los usuarios activos. La entidad explicó que el portal permite realizar simulaciones sobre el monto estimado de la pensión y comparar los beneficios entre los distintos regímenes.

Además de la plataforma digital, la CSS informó que mantiene habilitadas 29 agencias y subagencias en todo el país para orientar a quienes prefieran hacer el trámite de manera presencial. El director de Finanzas destacó que no habrá prórroga para el proceso, debido a que el plazo está establecido en la legislación vigente.

“La ley es clara, tienes un año, ya no puedes hacer más nada, es un año exacto y nosotros como administración no podemos hacer prórroga, la ley es la ley, tienen hasta el 18 de agosto para tomar su decisión”, advirtió.

La institución también recordó que los trabajadores que se jubilarán después de 2062 pasarán automáticamente al SUGS, por lo que no necesitan realizar ningún trámite adicional.