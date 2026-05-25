Ciudad de Panamá/Con el fenómeno de El Niño ya confirmado y monitoreado por las autoridades meteorológicas de Panamá, el llamado a los productores panameños es claro: no esperar a que llegue la crisis para actuar. Kerima Vera, gerente nacional de Seguro Pecuario del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), destacó que la institución cuenta con herramientas digitales y coberturas diseñadas para proteger la inversión del campo ante eventos climáticos extremos.