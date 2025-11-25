Mi Retiro Seguro: más de 500 mil asegurados aún no revisan su cálculo de pensión antes del plazo de 2026

El 18 de agosto de 2026 es la fecha límite para que los usuarios del programa de benificio definido elijan si se quieren cambiar al nuevo sistema de pensiones.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) reiteró el llamado a la población a revisar con tiempo la información relacionada con sus aportes y el cálculo de su futura pensión, mediante la plataforma "Mi Caja Digital" y la herramienta "Mi Retiro Seguro", ante la baja en la cantidad de asegurados que han continuado validando sus datos desde su lanzamiento.

Según explicó Ámbar Moreno, directora de Proyectos de la CSS, actualmente se registran 748 mil usuarios inscritos, quienes ya cuentan con acceso a la herramienta que permite verificar aportaciones y proyectar el monto de la pensión.

La entidad espera que esta cifra aumente a medida que se acerque la fecha límite del 18 de agosto de 2026, cuando los asegurados deberán haber definido su decisión sobre mantenerse en su plan actual o pasarse al nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria integrado en la Ley 462.

Moreno explicó que la revisión no es solo para quienes están próximos a jubilarse, sino para todos los cotizantes que necesiten confirmar que sus aportaciones estén registradas correctamente. De encontrarse algún error, la plataforma permite reportarlo directamente, aunque la CSS también mantiene atención presencial en agencias y en el edificio de Prestaciones Económicas, donde se habilitaron 10 ventanillas exclusivas para resolver incidencias.

El director de Finanzas de la CSS, César Herrera, señaló que uno de los escenarios más frecuentes es el reporte de cuotas que no aparecen reflejadas. La entidad cuenta con un mecanismo dentro de la aplicación en el que el usuario puede indicar cuáles años o periodos están faltando. “A través de la aplicación eso llega al área de Prestaciones Económicas, donde se hacen las revisiones y correcciones correspondientes”, indicó. Sin embargo, recordó que estos procesos requieren tiempo y que la fecha límite para tomar decisiones no debe dejarse para último momento.

Herrera insistió en que la decisión sobre mantenerse en el plan actual o migrar al nuevo depende de cada caso, del salario de la persona, del tiempo que le falta para jubilarse y de su historial laboral. Explicó que los asegurados del sistema de beneficio definido pueden moverse al nuevo plan si así lo desean, mientras que quienes pertenecen al sistema mixto pasarán automáticamente al esquema de capitalización solidaria si les faltan más de siete años para jubilarse.

"Es una decisión económica. ¿A quién le va a convenir cambiarse? A personas que tienen suficiente tiempo y salarios altos de aquí a su edad de jubilación para, como quien dice, hacer el cambio hacia cuentas individuales, donde recuerda que es una cuenta de ahorro, donde una porción de tu salario está yendo y está siendo invertida", explicó el funcionario.

“Cada uno tiene que ver, de acuerdo con su realidad, qué es lo que le conviene”, dijo, al destacar que la herramienta permite simular distintos escenarios, incluso situaciones laborales inestables o interrupciones por incapacidad.

La CSS también enfrenta un reto importante: aún faltan casi 500 mil personas activas por registrarse en la plataforma. Moreno explicó que esto representa un riesgo para quienes no revisen sus aportaciones a tiempo, pues podrían descubrir inconsistencias demasiado tarde para ser corregidas antes del cierre del plazo. La entidad insiste en que un error en la fecha de ingreso, una cuota faltante o un periodo no reportado puede alterar la proyección del monto final de jubilación.

De acuerdo con la Dirección de Prestaciones Económicas, hasta el momento se han resuelto más de 15 mil incidencias, entre recuperación de contraseñas, revisión de cuotas y ajustes en proyecciones. La CSS asegura que está atendiendo cada caso “en un paso bastante acelerado”, pero necesitan que los usuarios validen su información con antelación para evitar un colapso en agosto de 2026.

Además de la revisión de pensiones, la institución adelanta un proceso de modernización que convertirá la plataforma en un portal integral de servicios. En los próximos meses, los usuarios podrán acceder a nuevas funciones como descarga de ficha, citas médicas y resultados de laboratorio, con el objetivo de acercar la tecnología al asegurado y agilizar trámites que históricamente han sido presenciales.

La CSS reitera que la información es determinante para tomar decisiones oportunas. Aunque la ausencia de cuotas no siempre significa que el empleador no reportó los pagos —pues también pueden ser fallas internas o errores del sistema—, la institución pide ingresar a la plataforma lo antes posible para que los equipos puedan revisar cada caso sin acumular procesos en los últimos meses antes del vencimiento del plazo.

