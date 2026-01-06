Violencia juvenil en Panamá: exclusión social y falta de oportunidades marcan un fenómeno alarmante

De acuerdo con cifras preliminares, hasta el mes de noviembre de 2025 se contabilizaban cerca de 200 jóvenes asesinados, a la espera de los datos consolidados correspondientes a diciembre.

Ciudad de Panamá/Los casos de violencia que involucran homicidios y, en algunos hechos, suicidios, continúan teniendo como principales protagonistas a jóvenes entre los 18 y 30 años. Durante el año pasado, esta población fue la más afectada por hechos violentos en el país, con causas diversas que van desde conflictos interpersonales hasta su vinculación con actividades delictivas.

De acuerdo con cifras preliminares, hasta el mes de noviembre de 2025 se contabilizaban cerca de 200 jóvenes asesinados, a la espera de los datos consolidados correspondientes a diciembre. Este panorama ha encendido las alertas entre especialistas y autoridades, que advierten sobre la creciente vulnerabilidad de este sector de la población.

El psicólogo José Lasso explicó que la exclusión social y la falta de oportunidades colocan a muchos jóvenes en una situación de alto riesgo frente al crimen organizado y otras conductas delictivas.

“Por ejemplo, los jóvenes que viven en condiciones de exclusión, en términos de bienes materiales y oportunidades, quedan vulnerables al crimen organizado, a las acciones delictivas y a un conjunto de conductas que no aportan en ninguna medida a la sociedad”, indicó Lasso.

La violencia que afecta a la juventud también se refleja en los casos de mujeres jóvenes víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio. Un hecho reciente ocurrió en el distrito de Pocrí, donde una joven de 19 años fue asesinada por su expareja en un parque. En otro caso registrado el pasado 2 de enero, una joven resultó herida por disparos y permanece hospitalizada, luego de que un hombre atentara contra su vida y posteriormente se suicidara.

Ante este escenario, el Ministerio de la Mujer impulsa programas de orientación dirigidos a jóvenes, enfocados en la identificación de relaciones sanas y la prevención de la violencia de género desde edades tempranas.

Diversos actores sociales coinciden en que la violencia juvenil en Panamá responde a un problema estructural, alimentado por factores como la pobreza, la desintegración familiar, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como el consumo de drogas.

Las autoridades, por su parte, señalan que la deserción escolar y la falta de capacitación profesional figuran entre los principales detonantes que empujan a los jóvenes a involucrarse en pandillas.

A esto se suma que organizaciones criminales reclutan a personas cada vez más jóvenes, incluso hasta los 23 y 25 años, profundizando un fenómeno que sigue cobrando vidas y dejando graves secuelas sociales.

Con información de Hellen Concepción