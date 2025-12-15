Ola de homicidios enciende alertas por la violencia armada

Ciudad de Panamá/Una nueva ola de violencia sacudió al país en las últimas horas, con varios homicidios registrados en distintos puntos, incluyendo el asesinato de un adolescente de 17 años que murió tras ser víctima de un ataque armado que también dejó a otra persona herida.

En este caso, el menor fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por múltiples impactos de bala. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar a los responsables.

En otro suceso, una llamada anónima alertó a unidades policiales sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una vía poco transitada. El caso fue atendido por personal del Ministerio Público, que adelanta las diligencias correspondientes.

Armas de fuego: principal factor en los homicidios

Especialistas en criminología advierten que el uso de armas de fuego continúa siendo el principal detonante de los homicidios en el país. De acuerdo con el criminólogo Marco Álvarez, cerca del 90 % de los asesinatos están relacionados con este tipo de armas.

“90% de los homicidios son por armas de fuego. En comparación al año pasado a septiembre, había un registro de 458 muertos. Este año ha habido una disminución a septiembre, pero no coman cuento, falta contar octubre, noviembre y diciembre”, explicó el experto.

La violencia también se reflejó en otros hechos recientes, como el hallazgo de cuerpos con heridas de bala, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición tras ser abandonados en áreas apartadas.

🔗Puedes leer: Director de la Policía confirma seis sospechosos aprehendidos por el homicidio del capitán José Izasa

Crímenes van en aumento

Entre los casos más recientes, se encuentra el homicidio de un joven que realizaba trabajo comunitario cuando fue atacado por sicarios. Durante la huida de los agresores, un oficial de la Policía Nacional murió al intentar interceptarlos.

Por este hecho, las autoridades informaron sobre la aprehensión de varios sospechosos, incluyendo un menor de 14 años, señalado como presunto responsable de disparar contra el uniformado. El conductor de la motocicleta utilizada en el ataque permanece bajo detención provisional.

Con información de Hellen Concepción