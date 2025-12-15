Fiscalía de Arraiján investiga el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en Monterregio

De acuerdo con el Ministerio Público, la persona encontrada no había sido reportada como desaparecida. El cadáver fue localizado dentro de una cuneta en un área boscosa, tras una alerta emitida por residentes del sector, quienes notificaron a los agentes policiales.

Arraiján, Panamá Oeste/El hallazgo del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue reportado la mañana del domingo 14 de diciembre en la barriada Monterregio, en la provincia de Panamá Oeste, específicamente dentro del distrito de Arraiján, según confirmaron las autoridades.

El comisionado Carlos Ortiz, jefe de la Zona Policial de Arraiján, explicó que el cuerpo corresponde a un hombre, quien presentaba signos evidentes de violencia, por lo que se presume que el crimen pudo haberse cometido en otro lugar y posteriormente el cuerpo fue abandonado en esta zona boscosa. “Se encuentra un cuerpo masculino en estado de putrefacción, lo que indica que sí, definitivamente, había algún tipo de violencia en este cuerpo", indicó Ortiz.

El comisionado también señaló que en días pasados fue ubicado otro cuerpo con características similares en el sector de Nuevo Emperador, en una zona boscosa cercana a la vía hacia Río Congo. Ortiz destacó la importancia de la colaboración ciudadana, señalando que este tipo de hallazgos son posibles gracias a la comunicación constante entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Añadió que dicho cuerpo "se nota que tuvo evidencia de violencia. También en estado de putrefacción y también se encontraba un área bocosa, que es lo que podemos notar. Son situaciones que se dan en otros lugares o regiones y, bueno, utilizan estas áreas que son más solas, más boscosas, donde hay menos presencia de personas y dejan los cuerpos allí".

El Ministerio Público mantiene las investigaciones en curso para determinar la identidad de la víctima, así como las circunstancias y responsables del hecho.

Con información de Luis de Jesús Mendoza