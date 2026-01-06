Implementarán las Escuelas de Campo para apoyar la producción de cebolla en el Pacífico Central

La iniciativa interinstitucional busca fortalecer el manejo agronómico y la productividad del cultivo mediante capacitación directa a productores para fortalecer la producción de cebollas en el Pacífico central.

Las Tablas, Los Santos/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) se encargan de avanzar en la implementación de Escuelas de Campo dirigidas al manejo agronómico de este cultivo con el objetivo de fortalecer la producción de cebolla en la región del Pacífico Central.

Esta iniciativa fue coordinada durante la reunión de trabajo que se realizó en el distrito de Las Tablas, donde participaron funcionarios del MIDA, a través de las Direcciones Regionales de Coclé y Los Santos, junto al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Este encuentro permitió organizar un cronograma de actividades como parte del acuerdo de Coordinación Técnica Interinstitucional entre ambas entidades.

Este acuerdo tiene como propósito impulsar la innovación, validación y transferencia de tecnologías agrícolas que contribuyan a mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo de la cebolla en esta zona del país.

Durante la reunión se abordaron temas clave para el fortalecimiento del cultivo, entre ellos el desarrollo de ensayos de nuevas variedades de cebolla que serán ejecutados por el IDIAP en las comunidades de El Ejido, en la provincia de Los Santos, y Boca de Toma, en la provincia de Coclé; además, se abordaron prácticas para el manejo y control de enfermedades, la realización de ensayos de violes y la aplicación de enmiendas al suelo para mejorar las condiciones de producción.

Como resultado de esta coordinación interinstitucional, se estableció la realización de dos Escuelas de Campo: la primera se llevará a cabo el martes 20 de enero en El Ejido, provincia de Los Santos, y la segunda el jueves 5 de febrero en Río Grande, provincia de Coclé.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades técnicas de los productores, para promover buenas prácticas agrícolas y contribuir al desarrollo del sector agropecuario en la región del Pacífico Central.

