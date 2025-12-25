Inseminación artificial impulsa el mejoramiento genético del ganado en Panamá

Los resultados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 como parte del Proyecto de Mejoramiento Genético Ganadero que se ejecuta a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El uso de la inseminación artificial continúa ganando terreno en la ganadería panameña, tras registrarse un incremento del 30% en las evaluaciones reproductivas y una tasa de efectividad del 44%.

De acuerdo con datos oficiales suministrados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), durante el último año se evaluaron 3.700 vientres bovinos y se realizaron 677 procedimientos de inseminación artificial, lo que permitió confirmar 207 gestaciones exitosas. La entidad indicó que este porcentaje de efectividad se encuentra dentro del promedio mundial para esta técnica reproductiva en bovinos.

Los resultados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 como parte del Proyecto de Mejoramiento Genético Ganadero que se ejecuta a nivel nacional.

Señalaron que el programa se ha extendido a 28 núcleos activos de pequeños y medianos productores, quienes han recibido acompañamiento técnico, capacitación continua y servicios de extensión, permitiendo mejorar de manera sostenible el manejo reproductivo en sus fincas.

Como parte del fortalecimiento técnico, 23 especialistas pecuarios han sido capacitados en ultrasonografía y diagnóstico reproductivo, y actualmente el 26% de este personal domina plenamente estas tecnologías.

De cara al futuro, para 2026 se prevé la puesta en marcha de nuevos proyectos orientados al mejoramiento de los sistemas de producción, incluyendo especies menores y un enfoque integral en la gestión ganadera.