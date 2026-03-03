Documental Panamá anuncia los 10 proyectos preseleccionados de su sexta edición dedicada a los BARRIOS

Este 2 de marzo se definieron los 10 proyectos preseleccionados de la sexta edición de Documental Panamá: Reseñas de Nuestra Identidad , marcando un hito en un año dedicado a contar las historias que nacen en nuestros barrios.

Desde su lanzamiento en 2017, la plataforma se ha consolidado como un referente para el impulso del cine documental panameño, con 21 producciones que han alcanzado amplia audiencia en la televisión nacional y proyección internacional. Este año, el proyecto propone una mirada cercana a la identidad que se construye en calles, esquinas y espacios compartidos, parte esencial de nuestra memoria colectiva.

El comité de preselección estuvo conformado por Marta Sánchez, Directora Ejecutiva de la Fundación Alberto Motta; Fernando Villalaz, Jefe de Animación & Promociones de TVN Media; Bernardo Ordás Guardia, Miembro de Junta Directiva de la Fundación IFF Panamá; Gianni Bianchini, Director Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura; y Abel Aronátegui, Director del Centro de Arte & Cultura de Colón. Durante la sesión, evaluaron las propuestas considerando su potencial narrativo, viabilidad de producción y capacidad de representar la visión del proyecto.

Los 10 equipos preseleccionados participarán ahora en una etapa de capacitación especializada con talleristas internacionales que visitarán Panamá, como parte del proceso previo a la selección final.

Los tres documentales ganadores serán anunciados durante el Festival Internacional de Cine de Panamá 2026, que se realizará en el mes de abril.

La lista oficial de los 10 proyectos preseleccionados es la siguiente:

Diez proyectos. Una identidad que se construye desde sus barrios.

Así avanza Documental Panamá 2026: celebrando nuestra esencia y apostando por el talento que contará las historias que nos unen.