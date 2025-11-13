TVN Media reafirma alianza con la Teletón 20-30

La Teletón 20-30 celebrará sus 40 años de trayectoria en la edición de 2025 .

Ciudad de Panamá, Panamá/Un año más, TVN Media se convierte en el medio oficial de la Teletón 2025, reforzando nuestro compromiso con la salud de los niños y las familias panameñas.

Este año, la Teletón impulsa la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás, para que por lo menos 90% de las mujeres embarazadas que llegan al hospital cada año reciban un diagnóstico completo y oportuno.

Bajo nuestro pilar de sostenibilidad de comunicación responsable y solidaria, trabajamos para inspirar acción, generar empatía y movilizar a la comunidad hacia un cambio positivo a través de nuestros talentos y plataformas.

Este año, la Teletón cambia de sede y se realizará en la Arena Roberto Durán, los días 12 y 13 de diciembre.