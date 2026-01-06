Enfermera gravemente herida recibe apoyo masivo de donantes de sangre en Veraguas

Santiago de Veraguas/Una enfermera de 29 años, quien labora en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas, permanece en condición grave y con pronóstico reservado tras recibir dos impactos de bala en un hecho violento ocurrido en el distrito de Atalaya.

La paciente ya ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas en el hospital y, de acuerdo con los médicos, “su situación no ha desmejorado. Se mantiene aún en la unidad de cuidados intensivos”.

Puedes leer: Enfermera baleada se encuentra en estado grave en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega

Lo que ha llamado la atención de las autoridades y del personal médico ha sido la gran cantidad de personas que voluntariamente se han acercado a donar sangre. Se informó que desde el mismo domingo ya se acercaron personas a hacer donaciones. Lunes y martes también se mantienen estos procesos de donaciones y señalan que lo que se espera es que ya esta enfermera vaya recuperándose y mejorando su situación.

Directivos del hospital confirmaron que la paciente ha recibido todos los procedimientos médicos necesarios y que se encuentra estabilizándose bajo estricta vigilancia.

La movilización ciudadana ha sido notable, reflejando un gesto de solidaridad en medio de un hecho que ha conmocionado a la provincia de Veraguas.

Con información de Ney Castillo