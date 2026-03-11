Operativo busca retirar a habitantes de la calle tras denuncias de robos cerca del colegio Francisco Morazán en David

Por su parte, el alcalde del distrito de David, Joaquín De León , indicó que el municipio realizó un operativo en coordinación con los propietarios del terreno para intervenir el área y mejorar sus condiciones.

David, Chiriquí/Residentes del sector de la vía que conduce al colegio Francisco Morazán y a la comunidad de Varital, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, han manifestado su preocupación por el aumento de hurtos y robos que, según indican, se registran con frecuencia en esta zona.

Los moradores señalan que la problemática se concentra principalmente en un área con abundante vegetación y terrenos baldíos donde pernoctan varias personas en situación de calle, lo que —afirman— ha generado un ambiente de inseguridad para quienes transitan por el lugar.

Ante esta situación, el Municipio de David informó que inició un operativo para intervenir el área y retirar a cerca de 25 personas que permanecían en el sitio, con el objetivo de reducir los hechos delictivos reportados por los residentes.

Una de las vecinas del sector, Josefa Gauthier, quien administra un hostal en el área, aseguró que incluso advierte a los visitantes sobre el riesgo de pasar por esa calle.

“Todos los extranjeros que vienen por aquí yo les digo que no pasen por esta calle porque es muy peligroso. Google Maps siempre manda a la gente por aquí porque es más rápido, pero cuando llegan les digo que mejor tomen la otra ruta”, relató.

Según explicó, el lugar es utilizado como paso frecuente por turistas y peatones, lo que incrementa la preocupación de los residentes debido a los incidentes que se han reportado.

Por su parte, el alcalde del distrito de David, Joaquín De León, indicó que el municipio realizó un operativo en coordinación con los propietarios del terreno para intervenir el área y mejorar sus condiciones.

“Realizamos un operativo para intervenir esta zona, sanear y limpiar el área, estabilizar parte de la quebrada que divide el terreno y, paralelamente, desarrollar un trabajo social con las personas que se encuentran allí”, explicó.

De León agregó que actualmente se trabaja en una mesa técnica interinstitucional para evaluar alternativas que permitan brindar atención social y buscar la reubicación de las personas que permanecen en el lugar.

Las autoridades locales indicaron que la iniciativa busca no solo reforzar la seguridad en el sector, sino también ofrecer alternativas que ayuden a estas personas a salir de la situación de calle, mediante un plan coordinado entre diferentes instituciones.

Mientras tanto, los residentes esperan que estas acciones contribuyan a disminuir los delitos y a mejorar la seguridad en esta transitada zona de la ciudad de David.

Con información de Demetrio Ábrego