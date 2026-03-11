Investigan homicidio de un ciudadano de la India en Chitré; fue víctima de un ataque armado

Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas por este caso.

Un hombre de la India fue asesinado en la mañana de este miércoles en un local comercial ubicado en una plaza comercial ubicada entre la vía que va a Chitré y La Villa de Los Santos.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, de unos 37 años de edad, habría recibido varios impactos de bala, quedando tendida en la entrada del local comercial donde fue atacado.

Max Ahir, familiar de la víctima, expresó su consternación y señaló que habían llegado desde la India hace dos días para visitar a sus familiares. Según contó el hombre, se había establecido en Panamá con su familia, su esposa y dos hijos, hace unos 25 años.

El hecho ha causado consternación en la comunidad india residente en Chitré. Al lugar llegaron peritos del Ministerio Público y personal de criminalística para recabar indicios y avanzar con las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas por este caso.

