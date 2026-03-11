Un muerto y cinco heridos tras colisión entre autobús y camión de reparto en Veraguas

En el autobús viajaban unos 20 pasajeros. Tras el accidente, se reportaron con lesiones el conductor del colectivo, su ayudante y dos pasajeros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un conductor de un camión de reparto murió y otras cinco personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido en la vía Interamericana, a la altura de la comunidad de El Espino, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

De acuerdo con los primeros informes, un autobús de la ruta Río de Jesús–Panamá colisionó contra el camión de reparto y lo arrastró hasta impactarlo contra un árbol ubicado a un costado de la carretera.

Producto del fuerte choque, el conductor del camión falleció en el lugar, mientras que su ayudante resultó herido.

En el autobús viajaban unos 20 pasajeros. Tras el accidente, se reportaron con lesiones el conductor del colectivo, su ayudante y dos pasajeros.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, en la ciudad de Santiago, donde recibieron atención médica y evaluación por parte del personal de salud.

Residentes de la comunidad de El Espino manifestaron su preocupación por la frecuencia de accidentes en este tramo de la vía Interamericana y solicitaron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad.

Entre las principales peticiones de los moradores están la instalación de luminarias, mayor vigilancia y la construcción de pasos elevados que ayuden a prevenir nuevos hechos lamentables en esta transitada carretera.

Con información de Ney Abdiel Castillo