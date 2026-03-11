Clima en Panamá: Se esperan cielos despejados y nublados con radiación UV en niveles extremos

Se mantienen avisos por fuertes oleajes y vientos en el Caribe hasta el próximo 13 de marzo; por mar de fondo en este litoral hasta el próximo 12 de marzo; por generación y propagación de incendios hasta el 14 de marzo y otro por alta sensación térmica hasta el 14 de marzo.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este miércoles 11 de marzo se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del país, con algunos episodios de lluvia aislada en el Caribe durante la mañana y aguaceros puntuales en sectores del Pacífico durante la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se seguirán generando lluvias ligeras muy esporádicas y aisladas, con mayor probabilidad desde Colón hasta Bocas del Toro.

Para la tarde y la noche, el Imhpa prevé que disminuyan las probabilidades de precipitación, aunque se mantendrán episodios nublados con posibilidad de ocasionales lluvias ligeras y aisladas.

En el Pacífico panameño, a lo largo del día el cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado, con muy bajas probabilidades de lluvia.

Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados de moderados a fuertes con actividad eléctrica ocasional en el oeste de Chiriquí, Darién y las comarcas Emberá, además de algunos chubascos en sectores del sur de Veraguas.

El informe meteorológico señala que las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 35°C, mientras que en zonas montañosas y áreas de la cordillera Central se mantendrán por debajo de los 25°C.

En cuanto al viento, sobre el país predominarán flujos del norte, entre noroeste y noreste, con velocidades de hasta 30 km/h y probabilidad de ráfagas durante la tarde que podrían alcanzar los 40 km/h. Mientras tanto, desde el sur de Veraguas hasta Chiriquí y el sur de Darién, se prevé el ingreso de vientos del suroeste y oeste de hasta 20 km/h durante la tarde.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan oleajes entre 1.5 y 2.2 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, por lo que se mantiene precaución en las regiones centro y oriental, según el aviso emitido. En el litoral Pacífico, se prevén olas entre 0.5 y 1.5 metros de altura, con periodos de 16 a 19 segundos.

Además, el Imhpa advierte que los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán en niveles de muy altos a extremos, superiores a +11, en todo el istmo y las zonas marítimas.

Se mantienen avisos por fuertes oleajes y vientos en el Caribe hasta el próximo 13 de marzo; por mar de fondo en este litoral hasta el próximo 12 de marzo; por generación y propagación de incendios hasta el 14 de marzo y otro por alta sensación térmica hasta el 14 de marzo.