Semana Santa en Casco Antiguo: Llegan imágenes de la Última Cena tras 25 días de viaje desde España

Ciudad de Panamá, Panamá/Las trece imágenes que representarán el pasaje bíblico de la Última Cena durante las procesiones de Semana Santa en el Casco Antiguo ya se encuentran en Panamá. Las esculturas, elaboradas en España durante dos años de trabajo artesanal, arribaron al país dentro de un contenedor tras un viaje marítimo de 25 días desde la provincia de Córdoba, en Andalucía.

El conjunto está compuesto por la imagen de Jesucristo y los doce apóstoles, que formarán parte de un nuevo anda procesional que saldrá únicamente el Jueves Santo desde la Catedral Metropolitana.

Ricardo Gago, organizador de la Semana Santa del Casco Antiguo, explicó que se trata de un proyecto esperado durante dos años y que finalmente se concreta con la llegada de las esculturas.

“Tenemos aquí los doce apóstoles y dentro del contenedor todavía está Jesús junto con el anda y todos sus implementos. Es algo maravilloso y muy emotivo después de dos años desde que ordenamos este trabajo”, expresó.

Según detalló, las piezas fueron cuidadosamente embaladas en España para soportar el trayecto por mar. A pesar de la preocupación inicial por el largo viaje, las esculturas llegaron prácticamente intactas.

“Cuando salieron de España yo estaba muy preocupado por la forma en que venían amarradas. Pensé que después de 25 días de movimiento en el mar se iban a mover, pero cuando llegó el contenedor todo estaba tal como salió… aunque curiosamente una imagen sí se movió: la de Judas”, comentó Gago entre sonrisas.

Dos años de trabajo artesanal

El escultor español Jorge Domínguez, responsable de la obra, viajó a Panamá para supervisar personalmente el traslado y el montaje de las figuras.

Domínguez explicó que el proceso de creación fue intenso y exigente.

“Hemos estado durante dos años trabajando en estas imágenes. Los últimos 16 meses fueron sin parar, de lunes a domingo, con jornadas de unas 14 horas diarias”, relató.

El artista, con más de tres décadas de experiencia en escultura religiosa, señaló que el proyecto representó uno de los mayores retos de su carrera por el volumen de trabajo y la complejidad de la escena.

Las esculturas fueron primero modeladas en barro y posteriormente talladas en madera, un proceso tradicional que permite lograr mayor detalle y expresividad en las figuras.

Una escena clave del cristianismo

El escultor explicó que buscó transmitir serenidad y profundidad espiritual en la imagen de Jesús, ya que la escena representa uno de los momentos centrales de la fe cristiana.

“Es el momento en que Jesús enseña a recordarlo a través del pan y el vino, lo que después se convierte en la Eucaristía. Quería que la imagen transmitiera serenidad y que los apóstoles no le robaran protagonismo”, señaló.

A diferencia de los apóstoles, que estarán sentados alrededor de la mesa, la figura de Jesús irá de pie sobre el anda, resaltando el momento en que pronuncia sus palabras durante la última cena.

Un anda que solo saldrá una vez al año

Las imágenes serán trasladadas a la Catedral Basílica Santa María la Antigua, donde el escultor permanecerá durante tres días realizando el montaje del anda procesional.

El paso tendrá una particularidad: permanecerá de forma permanente dentro de la catedral y solo saldrá una vez al año.

“Este anda va a estar 364 días en la Catedral y únicamente saldrá en procesión el Jueves Santo”, explicó Gago.

Para movilizarlo se requerirá la participación de 140 costaleros —hombres y mujeres— que lo cargarán a hombros durante la procesión.

Según el organizador, el entusiasmo ha sido tal que esta anda ya supera a las demás en número de personas interesadas en cargarla.

“Es increíble la cantidad de personas que quieren participar. Realmente estamos muy contentos”, expresó.

Con la llegada de estas esculturas, los preparativos para la Semana Santa en el Casco Antiguo entran en su etapa final, en una celebración que cada año reúne a miles de fieles y visitantes en las tradicionales procesiones del centro histórico de la capital panameña.

