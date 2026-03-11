Teletón en Chiriquí será este viernes; la meta es construir una nueva sala de quemados en el Hospital Materno Infantil

En la actualidad, algunos procedimientos deben realizarse en condiciones que requieren mejoras, como el uso de duchas convencionales, cuando lo ideal es contar con equipamiento especializado y camas de curación.

La Teletón 20-30 2026 impulsará un proyecto enfocado en remodelar y equipar la sala de quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí, con el objetivo de mejorar la atención de niños con quemaduras graves que llegan a este centro médico desde distintas regiones del país.

El presidente de la Teletón 2026, Giacomo Tamburelli, explicó que la iniciativa busca responder a una necesidad urgente en este hospital, considerado uno de los principales centros pediátricos del occidente panameño.

Actualmente, alrededor más del 30% de los niños menores de 14 años que sufren quemaduras en Panamá son atendidos en este hospital, lo que evidencia la importancia de fortalecer sus instalaciones y equipos médicos.

Tamburelli destacó que el Hospital José Domingo de Obaldía no solo atiende a pacientes de Chiriquí, sino también a niños provenientes de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, otras provincias cercanas e incluso del sur de Costa Rica, lo que amplía significativamente la demanda de atención.

“Más del 35% de los niños que sufren quemaduras se atiende en este hospital”, señaló.

Una de las principales dificultades es que la actual sala de quemados no fue diseñada originalmente para ese tipo de atención, lo que limita las condiciones para realizar procedimientos médicos especializados.

Las terapias de curación de quemaduras requieren retirar tejido afectado para permitir la regeneración de la piel, un proceso delicado que demanda equipos y espacios adecuados.

En la actualidad, algunos procedimientos deben realizarse en condiciones que requieren mejoras, como el uso de duchas convencionales, cuando lo ideal es contar con equipamiento especializado y camas de curación.

Frente a esta realidad, la meta de la Teletón es desarrollar la sala prácticamente desde cero, incluyendo infraestructura médica, equipamiento y adecuaciones especializadas para la atención de pacientes pediátricos con quemaduras.

El proyecto forma parte de una estrategia regional que busca dirigir recursos hacia necesidades específicas en el interior del país.

La jornada de recaudación se realizará en la Feria Internacional de David, donde se instalará un estudio televisivo dentro del área de eventos del recinto ferial.

El evento iniciará el viernes 13 de marzo a las 8:00 p.m., con presentaciones artísticas y transmisión televisiva, además de la posibilidad de realizar donaciones durante la actividad.

Más de 20 artistas participarán de forma voluntaria, entre ellos Samy y Sandra Sandoval, Jonathan Chávez y Renato.

"La tanda típica va a ser muy buena", expresó.

La actividad tendrá un formato distinto al tradicional, ya que el público podrá disfrutar del espectáculo dentro de la feria, donde diariamente se congregan decenas de miles de visitantes.

Las actividades continuarán el sábado con un desfile de más de 500 polleras, que también será transmitido durante la programación de la Teletón.

Las formas de donar se mantendrán como en ediciones anteriores, a través de plataformas digitales de los bancos, cuentas habilitadas para la Teletón 20-30 y puntos de donación dentro del evento.

Tamburelli destacó que el objetivo central de la jornada es recaudar fondos para mejorar la atención médica de niños que sufren quemaduras, lesiones que en muchos casos se producen por accidentes domésticos, como contacto con líquidos calientes, incendios o descargas eléctricas.

