MEF coloca $240.9 millones en Letras del Tesoro en segunda subasta de 2026

Al finalizar el plazo, se recibieron 46 ofertas competitivas por $181.7 millones y 22 ofertas no competitivas por $185.2 millones , destacando la participación activa de inversionistas institucionales y de los Creadores de Mercado del Programa de Letras del Tesoro.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre la adjudicación de $240.9 millones en la segunda subasta de Letras del Tesoro correspondiente a la vigencia 2026.

El plazo para esta ronda fue de 12 meses y está compuesta por $240.2 millones en ofertas de primera vuelta y $750 mil en segunda vuelta.

Para el MEF, este resultado refleja el sólido apetito de los inversionistas por instrumentos soberanos de corto plazo y la confianza en los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad financiera del país.

Según la información proporcionada, el precio de corte se ubicó en 95.76%, superior al registrado en la subasta de febrero 2026, mientras que el rendimiento promedio ponderado alcanzó 4.347%, lo que representa una reducción de 18 puntos básicos respecto a la subasta anterior.

La institución aseguró que las cifras reflejan la tendencia de reducción de tasas en el mercado local de deuda pública.

El MEF explicó que la subasta contó con un monto indicativo inicial de $50 millones y recibió ofertas por $366.9 millones, equivalente a más de siete veces el monto anunciado, evidenciando la profundidad, liquidez y dinamismo del mercado de capitales local.

El resultado de esta colocación se dio en un contexto de condiciones financieras internacionales mixtas.

En comparación con la subasta de febrero de 2026, la tasa SOFR a 12 meses aumentó 4 puntos básicos y el UST Bill de referencia subió 7 puntos básicos, mientras que el indicador de riesgo país EMBIG se redujo en 8 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción de riesgo hacia la economía panameña.

“Esta evolución fortalece la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) orientada a reducir progresivamente la brecha entre las tasas del mercado internacional y el mercado local, promoviendo mayor desarrollo y profundidad del mercado doméstico de deuda pública”, indicó la institución.

Se trata de la segunda operación del año de este tipo, y tuvo sobresuscripción superior a siete veces y condiciones financieras más favorables que en el mes anterior, demuestra la evolución positiva del mercado de capitales panameño.

En ese sentido, el MEF agradeció la participación activa de los Creadores de Mercado y reconoció el respaldo continuo de los inversionistas locales e institucionales.