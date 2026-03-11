Un detenido tras la muerte de tres mujeres en un incendio en el norte de España

El ayuntamiento de la localidad decretó tres días de luto oficial por lo ocurrido, informó en un comunicado.

Barcelona, España/Un hombre fue detenido por la muerte de tres mujeres en un incendio provocado el martes por la noche en un edificio de Miranda de Ebro, en el norte de España, en lo que las autoridades investigan si pudo tratarse de un crimen machista.

"Esta mañana se presentaba en comisaría el presunto autor que está detenido en estos momentos", indicó a la prensa el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, que aseguró que se estaban realizando "todas las pesquisas para dilucidar" las circunstancias de lo ocurrido.

"Todavía no se puede descartar ninguna hipótesis de cuáles han sido las motivaciones que han llevado a esta persona a realizar o provocar este incendio. Es una persona que tiene antecedentes. Ya es conocido aquí en Miranda de haber participado en otros hechos delictivos", indicó de su lado el comisario provincial José Carlos Donoso.

"Estamos recabando datos por un presunto caso de #ViolenciaDeGénero en la provincia de Burgos", anunció la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su cuenta de X.

Según el periódico El País, que cita fuentes próximas a la investigación, el detenido es la expareja de una de las tres mujeres víctimas del incendio, una colombiana de 24 años y dos españolas de 58 y 78 años.

Más temprano, los servicios de emergencia habían comunicado que habían atendido a siete personas a raíz de este incendio declarado en la noche del martes en Miranda de Ebro, una localidad de unos 37.000 habitantes situada unos 60 kilómetros al sur de Bilbao.

"Dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas, aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital", indicó en un comunicado el centro de emergencias de la región de Castilla y León.

Entre los heridos trasladados a centros médicos se encuentran dos menores de 11 y 7 años, especificó la misma fuente.

"Mi más sentido pésame y cariño a las familias de las personas fallecidas, y mis mejores deseos de una pronta recuperación a los heridos", escribió en X el presidente de la región de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, quien afirmó estar "consternado" por lo ocurrido.

