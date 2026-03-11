Dengue en aumento: 127 hospitalizados y 3 muertes en Panamá

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de la participación ciudadana en la eliminación de criaderos de mosquitos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que durante la semana epidemiológica No. 7 (del 15 al 21 de febrero de 2026) se registraron 1,093 casos de dengue en todo el país. De estos, 965 son sin signos de alarma, mientras que 124 presentan signos de alarma y se reportan 4 casos de dengue grave.

La Región Metropolitana lidera la lista de contagios con 291 casos, seguida por Colón (123), San Miguelito (115), Bocas del Toro (112) y Panamá Oeste (106). Entre los corregimientos más afectados se encuentran 24 de Diciembre (54 casos), Tocumen (53) y Las Garzas (44).

Hasta esta semana se registran 127 hospitalizados y 3 defunciones acumuladas por la enfermedad. La tasa de incidencia nacional se ubicó en 23.2 casos por 100 mil habitantes, mientras que el grupo de edad con mayor riesgo relativo es el de 15 a 19 años, con una tasa de 28.8 casos por 100 mil habitantes.

El Minsa informó que los grupos con mayor número de casos son los adultos jóvenes de 25 a 49 años, que representan el 36% del total de contagios.

Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de la participación ciudadana en la eliminación de criaderos de mosquitos. Se recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, tapar aquellos que se usan para almacenar líquido y mantener limpios los alrededores de las viviendas.

Entre los principales síntomas del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. El Minsa advierte a la población no automedicarse y acudir oportunamente a los centros de salud ante cualquier sospecha, especialmente si se presentan signos de alarma.