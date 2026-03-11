Proyecto de ley sobre prescripción de deudas: Diputado Cedeño defiende y explica en qué consiste la propuesta

El proyecto ahora queda a la espera de la decisión del presidente de la República, quien deberá determinar si sanciona o veta la norma.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que establece el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas con bancos y entidades financieras, una iniciativa que busca, según su proponente, facilitar que los ciudadanos puedan hacer valer este derecho sin necesidad de acudir a los tribunales.

El proyecto fue respaldado por 45 votos a favor y uno en contra, lo que refleja un amplio respaldo dentro del Órgano Legislativo. La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien defendió la iniciativa señalando que su objetivo es garantizar que se respeten los plazos ya establecidos en la legislación vigente.

De acuerdo con el diputado, el proyecto no modifica los términos legales para cobrar deudas, ya que estos continúan regulados por el Código de Comercio, que establece un período de tres años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros una vez ocurre el incumplimiento.

Según explicó, la propuesta surge tras identificar prácticas en las que algunas entidades financieras venden carteras de deudas que ya habrían prescrito, lo que permite que terceros continúen realizando gestiones de cobro contra los usuarios.

El diputado sostuvo que la medida pretende crear una vía administrativa para que los ciudadanos soliciten directamente a la entidad financiera el reconocimiento de la prescripción, una vez transcurrido el plazo legal, sin necesidad de iniciar un proceso judicial.

“Aquí nosotros no estamos cambiando nada, lo que estamos dando es una opción de justicia al cuentahabiente”, enfatizó.

Cedeño indicó que actualmente, aunque la prescripción esté contemplada en la ley, muchas personas deben acudir a un tribunal para que un juez declare formalmente la extinción de la deuda, lo que implica gastos legales que no todos pueden asumir.

"El Código de Comercio dice que tú tienes tres años, después de tres años prescriben todos los tipos de contratos bancarios y financieros. Tres años en el momento. ¿Qué eso quiere decir? Que si un intermediario financiero, cooperativa, financiera, hace un contrato de préstamo contra una persona, tiene tres años para buscar su deuda", explicó Cedeño sobre lo contemplado en la normativa sobre este tema.

En la práctica, detalló, algunos usuarios continúan recibiendo llamadas, correos o gestiones de cobro durante años, debido a que las carteras de cuentas morosas son transferidas a terceros, aun cuando ya habría vencido el término legal para reclamarlas.

Vencen los tres años y lo que hacen algunos intermediarios es vender la cartera a un tercero y empieza el hostigamiento hacia los usuarios”, afirmó el diputado.

La iniciativa propone que, una vez cumplido el plazo de prescripción, el ciudadano pueda solicitar administrativamente que se reconozca esa condición ante el banco, cooperativa o financiera correspondiente. Si la entidad no accede, el reclamo podría ser revisado por organismos supervisores como la Superintendencia de Bancos o el Ipacoop, según corresponda.

Cedeño también respondió a críticas expresadas desde el sector financiero, particularmente desde el Banco Nacional, cuyo gerente, Javier Carrizo, ha planteado la posibilidad de solicitar al Ejecutivo un veto presidencial al proyecto. "Es lamentable y bochornoso que una persona de esa jerarquía tergiverse la verdad (...) Usted hubiera ido a la Comisión de Comercio, cara a cara le hubiera dicho que usted está mintiendo. Aquí no estamos violando ninguna norma interna de ningún intermediario financiero, lo que estamos es estableciendo para el pueblo justicia, para que administrativamente haya una opción de hacer valer su derecho", fustigó.

El diputado rechazó esas afirmaciones y sostuvo que la propuesta no pone en riesgo el capital de las entidades financieras ni altera las reglas del sistema bancario.

"El asunto es que cuando tú dejas de pagar, entonces ahí empieza a correr un término que tiene el intermediario, la financiera cooperativa, para recuperar su deuda. Allí, en la falta de pago y la violación al contrato, entonces ya empieza a correr lo que se llama el término para prescribir. ¿Qué es lo que tienen que hacer los bancos? Interrumpir el término de la prescripción. Eso no se está tocando", remarcó.

Continuó explicando que, lo planteado "es una opción administrativa que, vencidos los tres años que el banco tenía para recuperar su deuda, la financiera cooperativa, y no lo hizo porque no te dio la gana, entonces ya tú no puedes. Vencido el término que establece el Código de Comercio, tú no puedes estar hostigando", subrayó.

El proyecto ahora queda a la espera de la decisión del presidente de la República, quien deberá determinar si sanciona o veta la norma.

Ampliación de la Vía España

Durante la entrevista, Cedeño también abordó otra situación relacionada con comerciantes y emprendedores de Río Abajo, Parque Lefevre y la vía Fernández de Córdoba, quienes han manifestado preocupación por posibles desalojos vinculados a obras de infraestructura.

El diputado indicó que la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional citó al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, para que responda a inquietudes de los afectados. La comparecencia está prevista para el 23 del mes en curso a las 10:00 a.m. en el salón Titi Alvarado del Palacio Legislativo.

Según explicó, los emprendedores buscan claridad sobre contratos, estudios de impacto ambiental y posibles alternativas de reubicación, ante el temor de perder sus negocios.

El diputado señaló que muchos de estos comercios representan el sustento de familias y advirtió que, en un contexto donde la tasa de desempleo ronda el 10.4%, según datos de la Contraloría de la República, es importante que cualquier proyecto contemple soluciones para quienes podrían verse afectados.“Ellos no se oponen al progreso, sino que quieren una opción”, subrayó.

También le puede interesar: