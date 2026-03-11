Embajador iraní afirma que nuevo líder resultó herido en ataque contra su padre

El ataque aéreo del 28 de febrero, primer día de la guerra, contra un complejo en Teherán mató a su padre, el entonces líder supremo Alí Jamenei, así como a su madre y su esposa.

Londres, Reino Unido/El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido en el ataque aéreo en el que murió su padre al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país, declaró el embajador iraní en Chipre al diario The Guardian este miércoles.

"Él también estaba allí y resultó herido en ese bombardeo, pero no he visto que eso se haya reflejado en las noticias extranjeras", afirmó el embajador Alireza Salarian al periódico de Londres.

"He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo (...) Creo que está en el hospital porque está herido", añadió.

El ataque aéreo del 28 de febrero, primer día de la guerra, contra un complejo en Teherán mató a su padre, el entonces líder supremo Alí Jamenei, así como a su madre y su esposa.