Irán anuncia el retiro de su selección del Mundial 2026: 'No hay condiciones en las que podamos participar'

Irán/El Gobierno de Irán anunció su decisión de retirar a su selección nacional de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una medida que se produce en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y a pocos meses del inicio del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado por el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, quien explicó que la decisión responde a la situación política y militar que atraviesa el país, la cual —según afirmó— impide que existan condiciones adecuadas para participar en el torneo más importante del fútbol mundial.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", dijo. Donyamali sostuvo que en los últimos meses Irán ha enfrentado dos conflictos armados que han dejado miles de víctimas entre sus ciudadanos. Ante ese escenario, señaló que el país no considera viable competir en una cita deportiva internacional mientras se mantiene esa situación de violencia y tensión.

El funcionario también cuestionó la elección de la sede del campeonato, al señalar que, si el país anfitrión fuera otro, probablemente la comunidad internacional habría reaccionado de manera diferente ante los recientes acontecimientos.

FIFA aún no confirma la baja

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente la retirada de la selección iraní del torneo. El presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, aseguró recientemente que el combinado iraní sigue siendo bienvenido a disputar el campeonato.

Infantino indicó que sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le reiteró que la selección de Irán podrá participar sin restricciones en el evento deportivo. El dirigente también subrayó la importancia de que la Copa del Mundo continúe siendo un espacio de encuentro entre naciones, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos.

La posibilidad de que Irán se ausentara del Mundial ya había sido mencionada días antes por el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien planteó que la participación del país en el torneo dependería de la decisión final de las autoridades deportivas y del contexto político.

