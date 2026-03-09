Contenido exclusivo | Vía España: El costo del progreso

La transformación de la Vía España arranca con una inversión de 80.1 millones de dólares para priorizar el transporte público y al peatón. El proyecto, que busca mover a 100 mil pasajeros diarios mediante carriles exclusivos para el metrobús, enfrenta un dilema social: el desalojo de comerciantes históricos en Río Abajo y Parque Lefevre para dar paso a nuevos espacios públicos.

Ciudad de Panamá/La Vía España es, a partes iguales, el corazón y el dolor de cabeza de la Ciudad de Panamá: un mar de gente, autos, pitos y giros conflictivos. Un caldo de cultivo para la economía del día a día y el retrato más fiel de lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra capital.

Ahora, tras décadas de desorden, el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado la construcción de nueva infraestructura pública en la zona. Se ampliará un tramo de 5.4 kilómetros, desde El Balboa hasta la Vía Porras, para nuevas aceras de ambos lados, cables soterrados, nuevos drenajes y un sistema de tránsito rápido (BRT) para el metrobús. En términos sencillos: convertir el bus en una especie de metro a nivel de calle, con carriles exclusivos y estaciones centrales.

La obra ha sido adjudicada al consorcio Cusa-Toronto Holdings por 80.1 millones de dólares. La licitación arrancó en 2021, y el proceso pasó por reclamos, anulaciones y hasta fallos de la Corte Suprema.

Nota aquí: Defensoría mediará para que comerciantes de la vereda Afroantillana sean escuchados

El dilema social

Pero en Río Abajo y Parque Lefevre, decenas de comerciantes sostienen que el proyecto acabará con sus negocios. Los más impactados son vendedores informales ubicados en pequeños mercados públicos sobre la servidumbre sobre la que pasarán los nuevos carriles. La Vereda Afroantillana, un famoso lugar de restaurantes de comida afroantillana ubicado en el llamado Parque Afroantillano, también ha recibido la notificación de que deberá moverse el 30 de marzo. “Hemos estado aquí años”, dice Tomás Flores, dueño de la fonda Buenas Nuevas. En este punto, si bien la vía no pasará sobre la Vereda, el contrato contempla la remodelación del parque.

Las obras ampliarán la vía de 14 a 32 y 39 metros, y se proyecta un aumento de 207% en nuevos espacios para caminar. Con el nuevo sistema de carriles exclusivos, MiBus estima que podría pasar a mover cerca de 100 mil pasajeros al día, 40 mil más que las cifras actuales. Por ese tramo de la Vía España ahora circulan las rutas C928, C938, V539, V532 y V531, que conectan Metro Pedregal con Albrook y la Plaza 5 de Mayo.

La realidad del usuario: un viaje al triple del tiempo

Para entender la urgencia del proyecto, recorrimos la ruta V531 en plena hora pico. A las 7:07 a.m., el bus salió lleno desde El Balboa. Aunque el trayecto inicial fluye, la pesadilla comienza al llegar a la Avenida 12 de Octubre.

Tiempo estimado (Google Maps): 23 minutos.

Tiempo real del recorrido: 1 hora (hasta Fernández de Córdoba).

Velocidad en puntos críticos: 0 km/h según Waze.

Este retraso es el resultado de la precarización urbana: camiones varados, giros a la izquierda que cortan el flujo y la falta de infraestructura dedicada. El proyecto promete reducir los giros riesgosos y dejar solo 17 cruces semaforizados para agilizar el tráfico.

¿Un cambio de paradigma?

Históricamente, nuestros gobiernos han apostado a ampliar las calles bajo el supuesto de que alivian el tranque a los que se mueven en vehículos privados. La ampliación de la vía España, que ha tomado 5 años desde que fue diseñada, propone beneficiar a la mayoría: a los peatones y a quienes utilizan el transporte público. Si el proyecto resulta bien, serían buenas razones para replicarlo en el resto de nuestra complicada ciudad.