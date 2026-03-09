Panamá firma acuerdo Escudo de la Américas; expertos analizan las consecuencias para el Canal

El gobierno panameño, a través de un comunicado, ha señalado que el instrumento establece una nueva estrategia y programas de acción contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, acudió a la cumbre realizada en Estados Unidos y firmó el acuerdo Escudo de las Américas, en un evento liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien busca crear una nueva coalición militar regional.

El acuerdo fue definido por Trump como un compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los carteles y las redes terroristas que operan en el continente.

Sobre el acuerdo, hasta el momento, el gobierno panameño solamente se ha pronunciado a través de un comunicado señalando que el instrumento establece una nueva estrategia y programas de acción contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal en el continente americano.

Sin embargo, la firma ha generado opiniones encontradas entre analistas y expertos en relaciones internacionales.

Jorge Eduardo Ritter, excanciller de la República, manifestó que participar en una alianza militar con los Estados Unidos "me parece que es un despropósito, sobre todo si paralelamente se está haciendo, como creo que sí se ha dicho, un esfuerzo diplomático para obtener mayores adhesiones al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá".

Ritter añadió: "Entonces, uno no puede decir: 'Mira, yo tengo una alianza, estoy ahora en una alianza militar con los Estados Unidos, pero yo quiero que firmes una neutralidad'".

Por su parte, Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales, señaló que "en principio la idea parece legítima, la lucha contra las drogas y una ofensiva de los Estados Unidos en ese sentido que busca sumar a los países de la región en una coalición que puede hacer frente a esa situación".

No obstante, Tapia advirtió que "también hay que leer la letra menuda. Nosotros no tenemos ejército, eso hay que tenerlo bien claro, y esta cumbre lo que procura es de alguna manera militarizar la lucha contra las drogas. Eso es muy importante. No es saludable, habida cuenta de que tenemos un canal y que ese canal se rige por un estatuto de neutralidad jurídica internacional".

El catedrático enfatizó: "Definitivamente, nosotros no podemos andar aquí haciendo concesiones que mañana vamos a lamentar".

Durante el encuentro donde se firmó el acuerdo, Trump dijo que amaba el Canal, que Panamá lo había comprado por un dólar y que no permitiría la influencia extranjera en la vía interoceánica.

Con información de María De Gracia.