Panamá firma acuerdo regional Escudo de las Américas en cumbre en Miami

Panamá/En un escenario marcado por discursos sobre seguridad regional y cooperación entre gobiernos, Panamá se sumó a un nuevo acuerdo multilateral con Estados Unidos, que busca enfrentar algunos de los desafíos más complejos del continente. En ese sentido, el presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la firma del acuerdo Escudo de las Américas durante un encuentro celebrado en Miami, una iniciativa impulsada por el presidente norteamericano, Donald Trump en contra de los carteles de la droga.

El pacto reúne a 12 países del continente y plantea una estrategia conjunta para combatir el narcotráfico, los cárteles, el crimen organizado y la migración ilegal. La iniciativa también contempla programas de acción enfocados en fortalecer la seguridad regional y promover la estabilidad económica.

Durante el acto de firma, Trump explicó el enfoque que su administración busca impulsar con esta alianza regional. "Erradicación de los cárteles", señaló al referirse a una de las prioridades del acuerdo, al tiempo que defendió una política de "tolerancia cero" frente a las pandillas y las estructuras criminales.

El mandatario estadounidense también dejó claro que su gobierno espera una cooperación firme entre los países firmantes. "No tolerará la falta de ley en el hemisferio", expresó al afirmar que los países participantes comparten objetivos comunes relacionados con la seguridad, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Junto al presidente panameño también firmaron el acuerdo Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Nasry Asfura de Honduras, Luis Abinader de República Dominicana, Mohamed Irfaan Ali de Guyana y Rodrigo Chaves de Costa Rica. En el encuentro también participaron el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

En el acto también tomó la palabra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien agradeció a los países que decidieron integrar la coalición. "El presidente Trump ha hecho de esta reunión una prioridad en su administración. Hay muchos presidentes de Estados Unidos que han dicho que lo van a hacer, pero él lo ha hecho. Estamos muy agradecidos con los 12 países que hoy están aquí, estos son países que no solo son aliados de Estados Unidos, son amigos", afirmó.

Rubio también destacó que la cooperación regional será clave para enfrentar los desafíos compartidos en materia de seguridad y desarrollo. "Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros, y queda mucho por hacer", agregó durante la ceremonia.

Además de los líderes políticos presentes, el encuentro contó con la participación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, así como de Kristi Noem, designada como coordinadora del plan de acción de la alianza. También asistieron cancilleres y representantes diplomáticos de los países firmantes.

La iniciativa busca consolidar una red de cooperación regional en temas de seguridad y gobernanza, en un contexto en el que los países del continente enfrentan desafíos comunes relacionados con el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y los flujos migratorios irregulares.

Con la firma del acuerdo, Panamá pasa a formar parte de esta nueva coalición hemisférica que busca fortalecer la coordinación entre gobiernos frente a amenazas que traspasan fronteras y afectan a toda la región.