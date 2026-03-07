Athletic Club vs Barcelona | Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

El Athletic solo ha logrado dos triunfos en sus últimos 19 partidos de La Liga como local ante el Barcelona ,

Panamá/La jornada de La Liga ofrece un duelo de alto voltaje cuando el Athletic Club reciba al FC Barcelona en San Mamés, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del campeonato. Mientras los catalanes defienden el liderato, los leones de Bilbao buscan acercarse a los puestos europeos tras su reciente eliminación en la Copa del Rey.

Athletic Club busca reaccionar en La Liga

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde llega golpeado tras caer en las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, por lo que ahora su gran objetivo pasa por clasificar a competiciones europeas.

En La Liga, el Athletic se ubica cinco puntos por detrás del top 6, aunque mantiene una racha de cinco partidos sin perder en el torneo (tres victorias y dos empates). Su fortaleza en San Mamés ha sido clave esta temporada: 23 de sus 35 puntos han llegado como local.

Sin embargo, los números recientes en casa generan dudas, ya que los rojiblancos solo han ganado dos de sus últimos siete partidos oficiales en su estadio.

Barcelona defiende el liderato

El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, también llega tras una semana complicada. Los blaugranas quedaron eliminados en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, quedándose a un gol de completar una remontada histórica después de perder 4-0 en la ida.

A pesar de ese golpe, el equipo catalán mantiene el liderato de La Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Además, llega con tres victorias consecutivas en todas las competiciones, con un contundente marcador global de 10-1.

La preocupación para los culés aparece lejos del Camp Nou, ya que han perdido sus dos últimos partidos como visitante, algo que no ocurría con tanta frecuencia desde octubre de 2021.

Historial reciente entre Athletic y Barcelona

El historial reciente favorece claramente al Barcelona, que ya derrotó al Athletic Club 5-0 y 4-0 esta temporada. Esos resultados forman parte de una racha de cinco victorias consecutivas de los culés en este enfrentamiento directo, manteniendo cuatro porterías en cero.

Además, el Athletic solo ha logrado dos triunfos en sus últimos 19 partidos de La Liga como local ante el Barcelona, lo que refleja la dificultad histórica de este duelo.

Jugadores a seguir

Uno de los nombres a observar será Iñaki Williams, quien ha marcado siete goles en su carrera ante el Barcelona, aunque solo uno en La Liga frente a los blaugranas.

Del lado catalán, el foco estará en el joven Lamine Yamal, que atraviesa un gran momento. El extremo ha participado en cinco goles en sus últimos tres partidos (tres goles y dos asistencias) y ya dio dos asistencias en el 4-0 ante el Athletic esta misma temporada.

Bajas importantes

El Athletic Club podría seguir sin Nico Williams, quien se ha perdido los últimos cuatro encuentros del equipo.

En el Barcelona, las lesiones también preocupan. Alejandro Balde y Jules Koundé se sumaron a Frenkie de Jong en la lista de jugadores tocados durante la semana.

Posibles alineaciones

Athletic Club:

Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Iñaki Williams, Álex Berenguer y Guruzeta.

FC Barcelona:

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial

Con el Barcelona peleando por el título y el Athletic intentando acercarse a Europa, se espera un partido intenso en San Mamés. Sin embargo, el momento ofensivo de los culés y su dominio reciente en este duelo podrían marcar la diferencia.

Marcador probable: Athletic Club 1-2 FC Barcelona.