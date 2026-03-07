Minsa reporta 27 muertes por influenza y más de 600 casos de síndrome gripal

Las autoridades recuerdan que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o dolor ocular es importante acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.

Panamá/En salas de espera de hospitales y centros de salud del país se repite una escena cada temporada. Pacientes con fiebre, dolor de cabeza, malestar general y tos buscan atención médica ante síntomas respiratorios que, aunque comunes, forman parte de una vigilancia permanente de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa), durante la semana epidemiológica número 6, comprendida entre el 8 y el 14 de febrero de 2026, se contabilizaron 614 casos de síndrome gripal, lo que representa una tasa de 13.3 casos por cada 100 mil habitantes.

El reporte forma parte del monitoreo que realiza el Departamento de Epidemiología sobre diversas enfermedades que circulan en el país, entre ellas influenza, infecciones respiratorias agudas, dengue, malaria y otros padecimientos transmitidos por vectores.

La influenza continúa siendo una de las principales preocupaciones dentro del panorama epidemiológico. Durante la semana analizada se notificaron cinco defunciones adicionales y se actualizaron tres fallecimientos correspondientes a semanas anteriores, lo que eleva el acumulado a 27 muertes en lo que va del año.

Las cifras reflejan un patrón que preocupa a los especialistas. El 85.2 por ciento de las personas fallecidas no contaban con la vacuna contra la influenza y el 70.3 por ciento presentaban factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

En paralelo, las infecciones respiratorias agudas graves como bronconeumonías y neumonías también mantienen vigilancia. En la semana epidemiológica número 6 se notificaron 290 casos, con una tasa de 6.3 por cada 100 mil habitantes.

Mientras las enfermedades respiratorias concentran parte de la atención sanitaria, el dengue continúa siendo otro desafío importante para la salud pública. En el mismo periodo se registraron 992 casos a nivel nacional, de los cuales 878 fueron sin signos de alarma, 110 con signos de alarma y cuatro clasificados como dengue grave.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud mantiene operativos en todo el país con el apoyo del equipo de Control de Vectores y estrategias de promoción sanitaria.

Dengue

Desde la institución se insiste en el papel clave de la población para reducir los criaderos del mosquito transmisor del dengue. "Se insiste en la importancia de la participación ciudadana para la eliminación de todos los criaderos del mosquito, tanto dentro como alrededor de las viviendas".

Las autoridades sanitarias también reiteran recomendaciones básicas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. "Se insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua como latas, botellas o neumáticos, tapar los recipientes utilizados para la recolección de agua y limpiar los alrededores de las viviendas con regularidad".

En cuanto a otras enfermedades vigiladas por el sistema epidemiológico, durante la semana analizada no se registraron casos de zika ni chikungunya. Tampoco se reportaron nuevos contagios de virus Oropouche.

Sin embargo, otras patologías continúan presentes en menor escala. La leishmaniasis suma 246 casos acumulados, la malaria 1,271 casos, el hantavirus tres casos en lo que va del año y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus cuatro casos, incluido uno reportado en la semana analizada.

En cuanto al gusano barrenador en humanos, se notificaron cuatro nuevos casos, para un acumulado de 14 en 2026, mientras que la leptospirosis registra cuatro casos en total.

Las autoridades recuerdan que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o dolor ocular es importante acudir a un centro de salud y evitar la automedicación, especialmente en el caso del dengue, donde los signos de alarma pueden marcar la diferencia entre una recuperación rápida o complicaciones graves.