Irán arremete contra sus vecinos del Golfo pese a advertencia de Trump

Emiratos Arabes Unidos informó que sus defensas aéreas interceptaron 15 misiles y 119 drones, e imágenes de video muestran un proyectil estrellándose contra el aeropuerto de Dubái.

Teherán, Irán/Irán lanzó el sábado varias oleadas de misiles y drones contra sus vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses, y prometió no rendirse pese a las amenazas del presidente Donald Trump de intensificar sus ataques.

Israel y Estados Unidos volvieron a bombardear Irán en el octavo día de guerra.

Uno de los ataques provocó un incendio en un aeropuerto de Teherán; aun así, la república islámica demostró que mantiene la capacidad de responder militarmente. En Jerusalén y en ciudades del Golfo como Dubái, Manama y Riad se escucharon sirenas y explosiones.

Una explosión se produjo cerca de varios aviones estacionados frente a un edificio del aeropuerto y a pocos metros de un tren en marcha, según grabaciones verificadas por AFP.

"Las fuerzas armadas iraníes tienen pruebas que demuestran que la geografía de algunos países de la región se pone, abiertamente y también en secreto, a disposición del enemigo", afirmó Gholamhossein Mohseni Ejeí, jefe del poder judicial e integrante del triunvirato que dirige el país.

Por ello, "los fuertes ataques contra esos objetivos continuarán", advirtió. Arabia Saudita informó que interceptó un misil disparado contra una base aérea con personal militar norteamericano y Jordania acusó a Irán de "atacar instalaciones vitales" dentro de su territorio.

Irán también anunció haber golpeado con misiles una base militar de EEUU en Baréin, en reprealia por un ataque a una planta iraní desalinizadora de agua .

En un discurso transmitido por televisión, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se disculpó ante sus vecinos del Golfo y prometió que no serían atacados "a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países".

Pero adoptó un tono desafiante ante su homólogo estadounidense, quien exigió la víspera la "rendición incondicional" de Teherán para poner fin a la guerra. "Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo Pezeshkian.

"Desastre humanitario"

La oleada de ataques israelíes lanzada antes del amanecer de este sábado fue una de las más intensas desde que comenzó la guerra hace una semana.

Entre los blancos figuraban una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles.

Llamas y humo se elevaron del aeropuerto internacional Mehrabad, uno de los dos con los que cuenta la capital iraní, tras un ataque en el que Israel afirmó haber destruido 16 aviones y cazas utilizados por las fuerzas de seguridad y el ejército.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", había advertido Trump en su plataforma Truth Social.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", agregó.

La guerra, que inicia su segunda semana, comenzó el 28 de febrero con la campaña conjunta de bombardeos israelíes y estadounidenses en Irán, acusado de querer dotarse de la bomba atómica y de amenazar a ambas potencias con su arsenal de misiles.

Desde entonces se ha extendido al resto del Golfo, Líbano, Chipre -país miembro de la UE que alberga dos bases británicas-, Azerbaiyán, Turquía e incluso hasta las costas de Sri Lanka, donde un submarino norteamericano torpedeó una fragata iraní.

Dentro de Irán, el daño a edificios residenciales e infraestructuras va en aumento. Los habitantes de Teherán viven ansiosos y pendientes de la fuerte presencia de agentes de seguridad en las calles.

"No creo que nadie que no haya vivido una guerra pueda entenderlo", dijo aterrorizado a AFP un profesor de 26 años de la capital que pidió anonimato.

El Ministerio iraní de Salud afirmó el viernes que en los ataques israel o estadounidenses murieron 926 civiles, que se suman a unos 6.000 heridos. AFP no ha podido verificar de forma independiente esas cifras.

En Líbano, arrastrado a la guerra el lunes cuando Hezbolá disparó proyectiles contra Israel, el primer ministro Nawaf Salam avisó de que "se cierne un desastre humanitario".

En total, cerca de 300 personas murieron esta semana en bombardeos israelíes y más de 454.000 han tenido que abandonar sus hogares, según las autoridades libanesas.

Ataque a dos petroleros

La guerra también repercute en el tráfico marítimo por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar el 20% del crudo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado haber atacado en el Golfo dos petroleros, uno de ellos con pabellón de Islas Marshall. En ambos casos emplearon drones.

Trump prometió ayudar a reconstruir la economía iraní si Teherán nombra a alguien "aceptable" como sucesor de Jamenei.

A la espera de dicha elección, el país está dirigido interinamente por un triunvirato compuesto del presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.

Amir Saeid Iravani, embajador iraní ante Naciones Unidas, respondió diciendo que Washington no tendrá ningún rol en la elección del próximo líder supremo, una figura con más poder que el presidente en Teherán y que posee la última palabra en cuestiones de política exterior.