Kristi Noem afirma que acuerdo 'Escudo de las Américas' generará prosperidad económica

Miami, Estados Unidos/La cumbre de jefes de Estado celebrada en Miami dejó como resultado la firma del acuerdo multilateral Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos que busca fortalecer la cooperación entre países del continente.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la reunión final del encuentro convocado por el presidente estadounidense Donald Trump, donde los países asistentes formalizaron la alianza regional.

La sesión estuvo encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y por Kristi Noem, designada como coordinadora especial del programa por el gobierno estadounidense. Durante su intervención, Noem explicó el enfoque que tendrá el acuerdo y el impacto que espera generar en los países que lo integran.

"El acuerdo está basado en preservar de forma contundente la libertad, la democracia y la seguridad en el continente americano", manifestó.

Según explicó, la iniciativa también busca impulsar el desarrollo económico mediante nuevas oportunidades de cooperación entre los países firmantes. "Ello abrirá nuevas oportunidades de negocios e inversiones, incluyendo en el sector tecnológico", indicó.

El acuerdo Escudo de las Américas cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de varios países del continente. Entre los participantes se encuentran Panamá, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Guyana, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Chile.

La participación de Panamá en este encuentro forma parte de la agenda diplomática del presidente Mulino durante la cumbre regional, donde líderes del continente discutieron iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, la estabilidad institucional y las oportunidades de desarrollo en el hemisferio.