El panameño Luis Young busca certificación como Master Chef en Estados Unidos

Young participa esta semana en las evaluaciones que forman parte del proceso de certificación.

Estados Unidos/El chef panameño Luis Young se encuentra en el proceso final para obtener la certificación Certified Master Chef (CMC) que otorga la American Culinary Federation, una de las acreditaciones más exigentes y prestigiosas de la cocina profesional en Estados Unidos.

Durante entrevistas realizadas durante su proceso de evaluación para obtener la certificación, explicó que la motivación para aspirar a este título surgió desde sus años de formación.

También recordó que uno de sus instructores en la escuela culinaria era Master Chef, lo que marcó profundamente su visión profesional y su interés por alcanzar ese nivel de excelencia y compartir conocimiento con futuras generaciones de cocineros.

El proceso de certificación se realiza con un exigente examen que este año se realiza del 5 al 11 de marzo en el Schoolcraft College en Livonia, Michigan.

Con más de dos décadas de experiencia en alta gastronomía y hospitalidad de lujo, Young ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos.

En 2020 fue nominado al James Beard Award en la categoría Best Chef, reconocimiento otorgado por la James Beard Foundation que distingue a figuras destacadas de la gastronomía en ese país.

Young inició su formación en la Academia de Artes Culinarias de Panamá y a lo largo de su trayectoria ha realizado pasantías en algunas de las cocinas más influyentes del mundo, entre ellas Alinea, The French Laundry y El Celler de Can Roca.