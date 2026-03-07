Suspenderán suministro de agua y cerrarán la avenida Martín Sosa este domingo

La entidad recalcó que el servicio sólo se verá afectado en esta zona.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este domingo 8 de marzo se suspenderá el suministro de agua potable en la avenida Martín Sosa, en la capital, debido a trabajos de reparación en una línea de 6 pulgadas.

Las labores se realizarán específicamente frente a la iglesia Hosanna y comenzarán a partir de las 6:00 de la mañana. La entidad recalcó que el servicio solo se verá afectado en esta zona.

El Idaan también advirtió que los trabajos implicarán el cierre de ambas vías de tránsito vehicular en el área, por lo que recomendó a los conductores tomar vías alternas y respetar las señalizaciones en la zona.