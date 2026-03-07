Estación del Metro de Albrook iniciará servicio desde las 10:00 a.m. este domingo 8 de marzo

El servicio del Metro operará de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. únicamente entre las estaciones de Villa Zaita y 5 de Mayo.

Panamá/La estación de Albrook del Metro de Panamá iniciará operaciones a partir de las 10:00 de la mañana de este domingo 8 de marzo, debido a trabajos de izaje de la nueva estructura del techo.

La administración del Metro explicó que la medida responde a labores de integración de la estación de Albrook de la Línea 1 con la futura Línea 3 del Metro de Panamá.

El ingeniero Luis Navarro indicó que para garantizar la seguridad de los usuarios se realizará el cierre temporal del área mientras se ejecutan los trabajos.

El cierre se aplicará desde las 11:00 p.m. de este sábado hasta las 10:00 a.m. del domingo, periodo durante el cual no habrá acceso a la estación de Albrook ni a la pasarela que conecta con la Gran Terminal Nacional de Transporte.

Durante ese horario, el servicio del Metro operará de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. únicamente entre las estaciones de Villa Zaita y 5 de Mayo, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones si necesitan movilizarse en ese periodo.