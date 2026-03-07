Feria Internacional de David espera más de de 70 agrupaciones folclóricas

Los miembros del comité organizador explicaron que el objetivo es ofrecer una experiencia completa para las familias y visitantes que acudan al recinto ferial durante los días de celebración.

David, Chiriquí/A pocos días de iniciar uno de los eventos más esperados en la provincia de Chiriquí, los directivos del patronato de la Feria Internacional de San José de David anunciaron que todo está listo para recibir a miles de visitantes en esta nueva edición del tradicional evento.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, los organizadores compartieron detalles sobre la programación artística, folclórica, comercial y de entretenimiento que formará parte de la feria, la cual abrirá sus puertas el próximo jueves 12 de marzo.

Los miembros del comité organizador explicaron que el objetivo es ofrecer una experiencia completa para las familias y visitantes que acudan al recinto ferial durante los días de celebración.

"Estamos esperando arrancar el día jueves 12 con toda la alegría, con todo el cariño, con todo el ánimo de recibir mucha gente este año gracias al premio de entrada que tenemos por Davivienda. Tenemos una cartelera bastante alimentada donde esperamos premios, sorpresas, mucha diversión para toda la familia" señaló el presidente del Patronado de la Feria, Manuel Guerra.

La programación contempla actividades todos los días en ambas tarimas del recinto ferial, con la participación de patrocinadores y agrupaciones folclóricas que darán vida a las presentaciones culturales durante la feria.

"Empezamos el día de la inauguración después que culmina con una noche regalona. Todos los días en ambas tarimas van a haber patrocinadores, esperamos más de 70 agrupaciones folclóricas en el marco de la celebración de la Feria Internacional de David" indicaron.

El patronato destacó que este evento representa un esfuerzo conjunto de la comunidad chiricana para ofrecer una feria de gran nivel que combine cultura, entretenimiento y oportunidades comerciales.

Por su parte, Daniel Chacón, del Comité de Espectáculos indicó que "el mismo nos permitirá a nosotros junto a toda la comunidad chiricana brindar un evento de primera talla, un evento que contará con artistas nacionales, como mencioné, internacionales, conjuntos típicos, presentadores que son de la región" explicaron.

Además del componente cultural y artístico, la feria tiene un propósito social. Parte de los recursos generados durante el evento estarán dirigidos a un proyecto de salud en la provincia.

Mientras que, Nelson Bartoli, del Club Activo 20-30, expresó que "tendrán como finalidad la equiparación y remodelación de la sala de quemados del hospital materno infantil José Domingo Valdivia" señalaron los organizadores al referirse al impacto que buscan generar con esta edición.

La Feria Internacional de David también contará con espacios comerciales donde se ofrecerán comidas típicas, artesanías y productos provenientes no solo de Panamá, sino también de países de Centroamérica, Europa y Estados Unidos.

Los organizadores destacaron que el proyecto se viene gestionando desde el año pasado y confían en que la feria será un éxito gracias al trabajo conjunto de la comunidad y la participación de visitantes de distintas regiones del país.

Con información de Demetrio Ábrego.