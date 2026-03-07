Productores de arroz piden reunión urgente al MIDA para analizar impacto del alza del combustible

Los productores consideran necesario evaluar de manera anticipada el comportamiento de los insumos agrícolas, muchos de los cuales están directamente vinculados a derivados del petróleo.

Veraguas./El aumento en los precios del combustible comienza a generar preocupación en el sector agrícola. Desde el comité de productores de arroz de la provincia de Veraguas se solicitó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) la convocatoria de una reunión extraordinaria de la cadena agroalimentaria del arroz para analizar cómo esta situación podría impactar los costos de producción.

En la cadena agroalimentaria del arroz también participa la Asociación de Importadores de Productos Agropecuarios, por lo que los productores buscan conocer cuál podría ser el efecto de la subida del combustible en productos como fertilizantes, agroquímicos y otros insumos utilizados en la producción.

Uno de los representantes del sector, Omar Spiegel explicó que la solicitud responde a la necesidad de contar con información clara sobre el comportamiento de los precios en los próximos meses. "Nosotros como sector arrocero hemos solicitado al MIDA se convoque una reunión con la cadena agroalimentaria para que se haga la proyección de cómo se van a comportar los insumos, porque muchos son derivados del petróleo, no solo el combustible, también los fertilizantes" expresó.

Los productores indicaron que el objetivo del encuentro sería analizar la situación y proyectar posibles escenarios para el sector, con el fin de evitar impactos mayores tanto en la producción como en el mercado.

Desde el comité arrocero señalaron que buscan conocer cómo podría evolucionar la escalada de precios y cuáles serían las implicaciones para la cadena productiva del arroz. Los agricultores insisten en que la reunión permitiría tener un panorama más claro y anticipar decisiones.

El sector arrocero enfatizó que su solicitud no busca generar alarmas, sino contar con un espacio de diálogo e información con las autoridades y los actores de la cadena agroalimentaria para comprender el posible impacto del alza del combustible en la producción agrícola.

Con información de Ney Castillo.