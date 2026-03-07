Damnificados de incendio en Colón relatan sus historias; mientras esperan respuestas sobre reubicación

Colón/Un incendio que se registró la noche del pasado viernes en el edificio 3027, ubicado en la Calle 12 Domingo Díaz de la ciudad de Colón, fue consumido en su totalidad por las llamas, dejando un total de 20 familias damnificadas que ahora relatan sus historias mientras esperan respuestas sobre su reubicación.

Los residentes no pudieron sacar absolutamente nada, solo lo que tenían puesto, ya que el fuego se propagó de manera muy rápida. "Era una cosa horrible, el pánico, todo el mundo tratando de salir porque tú no podías estar cogiendo nada porque en el momento de tu vida nosotros perdimos todo, todo, ropa", expresó una de las afectadas al describir el momento del siniestro.

Otra residente compartió su experiencia: "Yo encontré eso porque algo, no sé, doy gracias a Dios que me alumbró porque yo estaba en toalla, la única que estaba en toalla era yo ahí porque yo era la que estaba en el baño. O sea, yo vine y me paré, porque estaba comiendo en ese momento. Me paré y abrí la puerta y vi fue la humareda que estaba enfrente de mi cuarto, cosa que yo no me dio tiempo. Yo tuve que salir, cerrar la puerta y salir tirándome hacia abajo porque no había ni luz, porque la luz se había ido. Ya todo estaba oscuro".

Este sábado, los damnificados se mantienen en el lugar a la espera de respuestas por parte de las autoridades sobre su reubicación. Tal y como lo ha señalado el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, se está trabajando para que las familias que ya tenían un censo sean trasladadas al sector de Alto de los Lagos. Hasta el momento, serán ubicadas en algunos hoteles hasta que se les dé una pronta respuesta.

En tanto, algunos niños que también perdieron absolutamente todo, incluido su uniforme escolar, ya están recibiendo apoyo para que puedan continuar con sus clases. Las familias afectadas esperan que las autoridades brinden una solución definitiva a su situación mientras continúan en espera de información oficial sobre los próximos pasos en el proceso de asistencia a damnificados.

Con información de Néstor Delgado.