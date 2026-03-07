Estados Unidos reafirma a Panamá como aliado tras reunión entre Mulino y Rubio

Rubio dejó claro el enfoque de la administración estadounidense respecto a Panamá. "El gobierno de Donald Trump respeta la relación con Panamá y lo considera un país aliado" , expresó.

Panamá/La relación entre Panamá y Estados Unidos volvió a ocupar un lugar central en la agenda diplomática hemisférica durante la cumbre de mandatarios celebrada en Miami. En ese escenario, el presidente panameño José Raúl Mulino sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien reiteró que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene una relación de respeto con Panamá y lo reconoce como un aliado estratégico.

Durante el encuentro, ambos líderes conversaron sobre el fortalecimiento de los programas de cooperación bilateral entre los dos países, en un momento en que Washington impulsa nuevas iniciativas regionales orientadas a la seguridad y la estabilidad democrática.

Rubio dejó claro el enfoque de la administración estadounidense respecto a Panamá. "El gobierno de Donald Trump respeta la relación con Panamá y lo considera un país aliado", expresó.

El secretario de Estado también indicó que las empresas estadounidenses tendrán una presencia más activa en el país en los próximos procesos económicos. "Las empresas estadounidenses empezarán a tener mayor participación en los procesos de licitación en Panamá en esta nueva era de las relaciones con Estados Unidos", señaló.

La reunión se produjo poco después de la firma del acuerdo regional Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a doce países del continente con el propósito de fortalecer la defensa de la democracia en el hemisferio y reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Durante el acto de firma del acuerdo, el presidente estadounidense Donald Trump también se refirió a Panamá y a su histórica relación con el Canal interoceánico. "Amo el Canal", afirmó al referirse a la ruta estratégica que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

El mandatario estadounidense saludó además de manera cordial al presidente Mulino durante el encuentro de jefes de Estado realizado en Miami, en una señal de acercamiento diplomático en el marco de la nueva etapa de cooperación regional impulsada por Washington y sus aliados en el continente.