Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Panamá recibe aval: la Cinta Costera aprueba inspección técnica para el ciclismo

Panamá/La organización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 continúa dando pasos firmes en su preparación, y recientemente recibió un importante respaldo internacional tras la visita del Delegado Técnico Internacional (DTI) de ciclismo, Mauricio Vargas Cardeño, quien evaluó de primera mano las condiciones del evento y destacó el alto nivel de planificación que presenta el país.

El dirigente, quien además se desempeña como director de ruta de la Confederación Panamericana de Ciclismo, realizó una inspección técnica detallada de los escenarios destinados a las competencias de esta disciplina. Tras finalizar el recorrido, Vargas Cardeño calificó el trabajo del Comité Organizador de Panamá 2026 como “impecable”, señalando que las condiciones cumplen plenamente con los estándares exigidos para una competencia internacional.

La Cinta Costera, protagonista del ciclismo en Panamá 2026

Uno de los aspectos que más impresionó al delegado fue el circuito diseñado en la Cinta Costera 3, escenario que albergará las pruebas de ciclismo durante los Juegos. Durante su recorrido por el trazado, Vargas Cardeño destacó la calidad de las vías y la planificación logística alrededor del evento.

El experto señaló que la ruta diseñada para las competencias es “espectacular”, resaltando que las carreteras se encuentran en excelente estado y ofrecen condiciones óptimas de seguridad para los atletas. Además, la ubicación del circuito permitirá desarrollar una competencia dinámica, con visibilidad para el público y facilidades para la organización técnica.

Este tipo de infraestructura representa un factor clave para el éxito del evento, ya que el ciclismo de ruta exige condiciones específicas de seguridad, señalización y logística para garantizar el correcto desarrollo de la competencia.

Un estándar de grandes eventos para atletas juveniles

Otro de los puntos que recibió elogios fue el nivel de organización deportiva y logística que presentará Panamá durante los Juegos. Vargas Cardeño destacó que los atletas juveniles del continente encontrarán condiciones propias de eventos de alto nivel.

Según explicó, aspectos como el alojamiento de las delegaciones, la planificación técnica, los circuitos de competencia y la estructura organizativa reflejan un estándar que habitualmente se observa en competencias élite o de categoría absoluta.

Para el delegado, esto representa una oportunidad importante para el desarrollo de los jóvenes ciclistas del continente, quienes podrán competir en un entorno profesional que fomente su crecimiento deportivo.

Durante su evaluación, el dirigente colombiano fue contundente al destacar la capacidad organizativa del país.

“Panamá está en capacidad de hacer cualquier tipo de evento”, afirmó Vargas Cardeño, mostrando su confianza en el trabajo que desarrolla el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Fechas y modalidades del ciclismo en los Juegos

La disciplina de ciclismo ya cuenta con sede y calendario oficial dentro del programa de los Juegos.

Las competencias se desarrollarán en la Cinta Costera 3, uno de los espacios emblemáticos de la capital panameña y un punto estratégico para eventos deportivos internacionales.

Las pruebas están programadas para los días 16 y 18 de abril, fechas en las que competirán los mejores talentos juveniles del continente.

El programa incluirá dos modalidades principales:

Contrarreloj individual

Prueba de ruta

Ambas competencias se disputarán en las ramas masculina y femenina, reuniendo a las nuevas promesas del ciclismo suramericano.

Con información del Comité Olímpico de Panamá