Tom Brady| Conflicto en Oriente Medio afecta a torneo de flag football, encabezado por leyenda de NFL

Medios de comunicación en Estados Unidos reportaron sobre un cambio de sede del evento

Estados Unidos/El torneo de flag football estelarizado por el legendario Tom Brady se trasladará de Arabia Saudita a Los Ángeles debido a la actual guerra regional en Oriente Medio, informaron este viernes medios estadounidenses.

Brady, retirado y siete veces campeón del Super Bowl, tenía previsto saltar al campo para el Fanatics Flag Football Classic, en el Kingdom Arena de Riad, secundado por estrellas vigentes de la NFL como Saquon Barkley y Christian McCaffrey.

Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en la región del Golfo han obligado a replantear la sede del torneo, que ahora se celebrará el 21 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, según informó The Athletic.

El conflicto ha conmocionado también al mundo del deporte. Hay incertidumbre sobre la participación de Irán en el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, coorganizado por Estados Unidos a mitad de año, y han sido cancelados los torneos de tenis en Emiratos Árabes Unidos.

Además, las próximas carreras de Fórmula 1 en Oriente Medio también podrían estar en duda, mientras que, según se informa, el golfista español Jon Rahm proporcionó un jet privado a sus colegas del LIV que se quedaron varados en Dubái, justo a tiempo para el torneo de esta semana en Hong Kong.

El Fanatics Flag Football Classic forma parte de una estrategia para exportar al extranjero la variante sin tacleos del football americano.

El flag football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sean Payton, Kyle Shanahan y Pete Carroll serán los entrenadores de los tres equipos que participarán en el torneo de este mes, patrocinado por Arabia Saudí, con el comediante Kevin Hart como anfitrión.

Los organizadores no respondieron de inmediato a la solicitud de la AFP para comentar sobre la reubicación, que también fue reportada por NFL.com.

Flag football

El Flag football es una versión del American football (fútbol americano) en la que no hay placajes físicos. En lugar de derribar al jugador con el balón, los defensores deben quitarle una bandera (flag) que lleva en la cintura para detener la jugada. 🏈

Cómo funciona

Cada jugador lleva dos banderas sujetas a un cinturón .

. Cuando un defensor arranca una bandera del portador del balón , la jugada termina.

, la jugada termina. No se permite tackle, empujar o bloquear con fuerza como en el fútbol americano tradicional.

como en el fútbol americano tradicional. Los equipos suelen tener 5 a 7 jugadores por lado (varía según la liga).

Objetivo del juego

Igual que en el fútbol americano:

Avanzar el balón por el campo.

por el campo. Anotar touchdowns llegando a la zona de anotación del rival.

Características principales