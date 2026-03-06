Circuito Nacional de Frontenis disputará semifinales con miras al Panamá Open 8

El torneo nacional es el preámbulo al evento internacional que se realizará a finales de marzo con la participación de jugadores de ocho países.

Panamá/El Torneo Nacional de Frontenis llega a sus semifinales las que contarán con la participación de los mejores jugadores del patio que buscan estar en la mejor forma posible para el certamen internacional Panamá Open 8 que se realizará del 23 al 28 de marzo en la capital panameña.

Para esa etapa, destacan los siguientes enfrentamientos: Arnulfo Suárez/Henry Pozo enfrenta a Tomás Abraham Padre e Hijo; Marilú González/Oscar Gómez vs Carlos Ortega/Antonio Pugliese; Ernesto Alemán/Demetrio Serracín contra Jorge Solís Padre e Hijo.

El torneo tiene aval de la Organización Nacional de Frontenis de Panamá y se lleva a cabo en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia.

Un total de 24 jugadores confirmados en doce pares, y repartidos en tres grupos balanceados, tomaron acción en la búsqueda de los boletos para la ronda definitiva.

Panamá Open 8

Panamá será escenario, a partir del próximo lunes 23 de marzo, del Torneo Internacional de Frontenis Panamá Open 8 que contará con la participación de ocho países invitados que buscarán llevarse los máximos galardones en las categorías A, B, C, Máster y Femenino.

El evento deportivo de alto rendimiento contará con representaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá. Los fanáticos esperan que los jugadores tengan sostenidas batallas protagonizadas por jugadores en jornadas reservadas para parejas en superficie de 20 metros.

El deporte

El Frontenis es un deporte de raqueta que se juega en un frontón (una cancha con una pared frontal) donde los jugadores golpean una pelota contra la pared usando una raqueta, intentando que el rival no pueda devolverla correctamente.

Origen

El frontenis nació en México a principios del siglo XX cuando jugadores empezaron a usar raquetas de tenis para jugar en canchas de Pelota Vasca. Con el tiempo se convirtió en una disciplina propia dentro de ese conjunto de deportes.

Cómo se juega

Se puede jugar 1 vs 1 (individual) o 2 vs 2 (dobles) .

o . Los jugadores golpean la pelota contra la pared frontal .

. La pelota puede rebotar una vez en el suelo antes de devolverla.

antes de devolverla. El objetivo es que el rival no logre devolver la pelota correctamente.

Cancha

Se juega en un frontón, que normalmente tiene:

una pared frontal (donde se golpea la pelota),

(donde se golpea la pelota), una pared lateral ,

, y una cancha rectangular.

Equipo

Raqueta similar a la de tenis

similar a la de tenis Pelota (puede ser de goma o tipo tenis)

(puede ser de goma o tipo tenis) Frontón o cancha especial

Curiosidad

El frontenis es un deporte internacional y forma parte de competiciones organizadas por la Federación Internacional de Pelota Vasca, e incluso ha aparecido en los Juegos Panamericanos.

Es bastante popular en México, España, Cuba y algunos países de América Latina.

