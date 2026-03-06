Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Panamá cae en su debut ante Cuba

Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.

Panamá/Panamá debutó con revés este medio día bajo un fuerte sol en San Juan, capital de Puerto Rico, después de Cuba sonará par de jonrones, para sostener con buen pitcheo una pizarra de 3 carreras por 1 en el estadio Hiram Bithorn.

Cuba atacó temprano la pizarra en la parte alta de la segunda entrada, tras cuadrangular solitario de Yoelkis Guibert, cuando ya habían dos outs ante los lanzamientos del zurdo abridor de Panamá, Logan Allen.

En la alta de la tercera Cuba volvió al ataque y con corredor en los senderos, Yoán Moncada dio cuadrangular, produciendo par de carreras, poniéndo la pizarra 3 carreras por 0 en ese momento.

El descuento de Panamá vino en la baja de la séptima, cuando Leonardo Bernal pega sencillo al prado derecho, y entra Jhony Santos como corredor emergente pasa avanza segunda y tercera base antes que Johan Camargo diera imparable productor y poner el partido 3-1 a favor de Cuba.

A destacar la gran labor de los lanzadores relevos Darío Agrazal y Miguel Cienfuegos, destacando en la lomita por Panamá. Agrazal lanzó 2.0 entradas con 20 lanzamientos, 15 en la ruta de los strikes, incluyendo 3 ponchados, mientras que Cienfuegos, caminó 1.0 entradas con 22 pitcheos, 15 en zona buena.

La victoria fue para el lanzador derecho Yariel Rodríguez que laboró 2.1 entradas, sin anotaciones en su trabajo, sin imparables y con 3 abanicados en su ruta. Pierde el partido el abridor panameño Logan Allen que en 3.0 entradas, admitió 5 hits, 3 carreras, todas limpias, sin boletos y con 5 abanicados.

Por Panamá Edmundo Sosa de 4-1 con tubey, Leonardo Bernal de 3-2, Johan Camargo de 3-1 con remolque y José Ramos de 3-1 con tubey. Cuba jugó con 3 carreras, 5 hits y 1 error, mientras que Panamá con 1 carrera, 5 hits y 0 error.

Panamá jugará mañana, sábado desde las 7:00 p.m., siendo las 6:00 p.m. en territorio panameño, donde se ha anunciado al coclesano Ariel Jurado, que milita en la liga profesional de Korea.

Con infromación de Fedebeis.