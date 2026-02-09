Flag football | Panamá Sub12 se consagra campeona invicta en el Acabowl 2026 femenino en México

Panamá/La Selección Sub-12 femenina de Panamá se proclamó campeona invicta del Acabowl 2026, torneo internacional de football americano infantil disputado en Acapulco, México, tras una actuación sólida y consistente a lo largo de toda la competencia. El equipo participó bajo la organización de la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP).

Durante el certamen, el conjunto panameño mostró un alto nivel técnico y táctico, respaldado por una defensa efectiva y una ofensiva equilibrada, factores que marcaron diferencia frente a rivales internacionales.

Fase de grupos y semifinal

En la fase de clasificación, Panamá obtuvo resultados contundentes. Debutó con una victoria de 40-0 ante Bengals, seguido de un triunfo 27-0 frente a Racoons. Su partido más exigente en esta etapa fue ante The Crew (Estados Unidos), al que superó por 13-12.

En la semifinal, la selección canalera enfrentó a Wildcats de Morelos, imponiéndose con autoridad por 27-0, resultado que le aseguró el pase a la final del torneo.

Final ante The Crew

El partido decisivo volvió a enfrentar a Panamá con The Crew, en un duelo que esta vez se resolvió con mayor claridad. La selección panameña se impuso por 20-0.

Las anotaciones en la final fueron obra de Aria Celestini, Camila Valdés y Alessandra Lombardo, mientras que Jimena Castillo destacó desde la posición de quarterback, al lanzar los pases de touchdown. Los puntos extra fueron convertidos por Camila Zorita y Valentina Lopera.

Reconocimiento individual

En todo el certamen las panameñas que destacaron a nivel individual fueron Jimena Castillo con 7 pases de anotación y Alessandra Lombardo con 4. En puntos anotados lideró Camila Valdés con un total de 27.

El premio a la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo fue otorgado a la panameña Naibys Gaitán Ledezma, quien tuvo una actuación determinante, especialmente en la final, donde registró dos intercepciones clave que contribuyeron a asegurar el resultado.

La organización del equipo también destacó el contexto previo a la competencia, ya que Gaitán enfrentó dificultades logísticas para viajar, situación que fue resuelta con el apoyo del equipo, familiares y cuerpo técnico, permitiéndole incorporarse un día después. Este episodio fortaleció la cohesión del grupo, aspecto que fue valorado durante el torneo y considerado en su designación como MVP.

Con este resultado, Panamá cierra una participación perfecta en el Acabowl 2026 Sub-12 femenino, consolidando su proceso formativo en el football americano infantil a nivel internacional.

ACABOWL 2026: EL EPICENTRO DEL FLAG FOOTBALL MUNDIAL

Sede

El torneo se llevó a cabo en la exclusiva Zona Diamante de Acapulco. Aprovechando el primer fin de semana largo del año, el evento atrajo a miles de visitantes, logrando una ocupación hotelera superior al 75% en las zonas Dorada y Diamante, reafirmando al puerto como el "Hogar del Sol" para el turismo deportivo.

Participación de Alto Nivel

Bajo la organización de Football Flag México, la edición de 2026 contó con la participación de cientos de equipos distribuidos en diversas categorías: Infantiles, Juveniles, Libres (Varonil y Femenil), Mixto y Veteranos 35+.

Alcance Internacional: El torneo no solo recibió delegaciones de diversos estados de la República Mexicana, sino también equipos internacionales procedentes de países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Panamá, elevando el nivel competitivo a estándares globales.

Importancia Estratégica

El crecimiento del Acabowl no es casualidad. Tras la inclusión del Flag Football como deporte olímpico para los juegos de Los Ángeles 2028, eventos como este funcionan como semilleros de talento y vitrinas para los atletas que aspiran a representar a sus países en la máxima cita deportiva.