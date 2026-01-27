El Flag Football se tomó la capital: Éxito rotundo en el Summer Flag Championship 2026

Más allá de la competición pura, el torneo integró un componente educativo de alto rendimiento con la realización de un CAMP exclusivo .

Panamá/La Ciudad de Panamá se convirtió en el epicentro regional del deporte de las banderas con la culminación del Summer Flag Championship 2026.

El evento, que se desarrolló del 23 al 25 de enero en las instalaciones del COS Sports Center, cerró con un balance positivo tras tres jornadas marcadas por la intensidad deportiva y una masiva concurrencia de fanáticos. Esta edición no solo destacó por su logística, sino por consolidarse como un punto de encuentro clave para el crecimiento de esta disciplina en la región.

La competencia logró reunir a más de 500 atletas integrados en 47 equipos, provenientes de 20 clubes de Panamá, México y Estados Unidos. Desde las categorías formativas hasta las divisiones adultas, los jugadores exhibieron un alto nivel de disciplina y preparación táctica en enfrentamientos que se definieron, en muchos casos, en los últimos segundos de los playoffs y las finales.

Presencia de élite nacional e internacional

Uno de los grandes atractivos del torneo fue la participación de figuras consagradas de la selección nacional de Panamá. Atletas como Dennis Allen, Gaspar Ramos, Juan Diego Julio, Hugo Preville, Ana Paula de León, Denise Guerra y Leslie del Cid brindaron un espectáculo de alto nivel, reafirmando el potencial del talento local en escenarios competitivos.

A este despliegue de talento istmeño se sumaron estrellas internacionales que elevaron el estándar del campeonato. Entre las figuras destacadas estuvieron Maci Joncich, jugadora de la selección de Estados Unidos, y Kiona “Kilolo” Westerlund, reconocida como una de las competidoras más respetadas del circuito norteamericano. Asimismo, el evento contó con la presencia de Lulu Hernández y la mexicana Daniela González, cuya versatilidad y precisión en el campo aportaron un valioso componente formativo para el resto de los participantes.

Formación y resultados finales

Más allá de la competición pura, el torneo integró un componente educativo de alto rendimiento con la realización de un CAMP exclusivo. Este campamento estuvo liderado por el entrenador estadounidense Coach Jaleel Ali, especialista en la preparación de atletas de élite, quien impartió sesiones enfocadas en técnica, explosividad y fundamentos avanzados. Esta iniciativa permitió que tanto jugadores locales como extranjeros enriquecieran su experiencia deportiva bajo estándares internacionales.

En el plano competitivo, la organización coronó a los nuevos monarcas por categoría. El club Outlaws (PAN) fue el gran protagonista al dominar las divisiones U11 Masculina, U13 Masculina y U11 Femenina. En la categoría U13 Femenina, el título viajó hasta México con el triunfo de Hawks (MX), mientras que las estadounidenses de Playmakers (USA) se alzaron con la victoria en la U17 Femenina.

En las divisiones mayores, la adrenalina llegó al máximo con las victorias de Windmakers (PAN) en la rama masculina y El Bloque (PAN) en la femenina. Otros campeones destacados fueron Wardogs (PAN) en la U15 Masculina y Vikingos (PAN) en la U15 Femenina.

Con información del equipo de comunicaciones Summer Flag Championship.