Ilia Topuria en la Casa Blanca: fecha, rival y todo sobre la histórica pelea de UFC ante Justin Gaethje

Washington, Estados Unidos/El español Ilia Topuria, doble campeón mundial de la UFC (Ultimate Fighting Championship), volverá al octágono para la pelea estelar de la velada de artes marciales mixtas del 14 de junio en la Casa Blanca.

La UFC, principal promotora de este deporte en Estados Unidos, dio a conocer la noche del sábado su cartelera para este evento, que forma parte de las festividades del 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

La velada, a la que se espera que asistan 4.000 espectadores, coincidirá con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump.

Desde su regreso a la presidencia en 2025, el republicano ha asistido regularmente a peleas de la UFC, una pasión que data de antes de su regreso a la Casa Blanca, además de ser amigo y aliado de Dana White, jefe de esta organización.

Para abrillantar el evento más destacado de su historia, White se decantó por el esperado retorno del carismático Topuria, invicto en los 17 combates de su trayectoria.

El Matador, también de nacionalidad georgiana, enfrentará al estadounidense Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero de la UFC (155 libras - 70,3 kg), dentro en un cartel de seis peleas.

"Es el momento adecuado para él y para Justin Gaethje, y debería ser explosivo", dijo White en el anuncio, realizado durante la velada UFC 326 en Las Vegas.

Poco después, el luchador hispanogeorgiano reaccionó en sus redes sociales publicando el cartel de su pelea contra Gaethje y el texto "18-0" en referencia a su objetivo de lograr su 18ª victoria, por cero derrotas en el UFC.

A finales de 2025, Topuria anunció que dejaba temporalmente de combatir para concentrarse en el proceso judicial de divorcio de la que hasta entonces había sido su esposa, la venezolana Giorgina Uzcategui.

En el combate co-estelar, el brasileño Alex Pereira tratará de convertirse en campeón de una tercera división pugnando frente al francés Cyril Gane por el cinturón interino de peso completo.

Topuria, de 29 años, no se sube al octágono desde junio de 2025, cuando conquistó el cinturón vacante de los pesos ligeros.

Esa noche Topuria noqueó al brasileño Charles Oliveira en sólo dos minutos y 27 segundos del primer asalto en Las Vegas.

Precisamente, este sábado Oliveira derrotó por decisión unánime de los jueces al estadounidense Max Holloway y se convirtió en el cuarto luchador de la historia de la UFC con el cinturón BMF, un título honorífico que recompensa al peleador más carismático y espectacular, más allá de las divisiones por peso.

En febrero de 2024, Topuria se convirtió en el primer campeón de UFC de nacionalidad española al vencer al australiano Alexander Volkanovski y coronarse con el título de peso pluma (-65,8 kg).

Las peleas de Topuria despiertan una enorme expectación en España, el país que lo recibió con su familia en 2012 y que a raíz de sus éxitos vive un auge de las artes marciales mixtas.

El deporte y la afición española han adoptado como suyo a este peleador trotamundos que nació en la localidad alemana de Halle en 1997.

El presidente Trump, por su parte, es un gran aficionado a los deportes de combate.

A lo largo de su carrera, que abarca el mundo del espectáculo y la política, Trump ha sido visto frecuentemente junto a boxeadores como Mike Tyson y luchadores como Hulk Hogan.

Desde su regreso a la presidencia, en 2025, ha asistido regularmente a las peleas de la UFC, una pasión que data de antes de su regreso a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense también lanzó la organización de una carrera de autos en las calles de Washington del 21 al 23 de agosto, gestionada por los organizadores de la Serie IndyCar, para conmemorar el 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos.