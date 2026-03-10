Casco Antiguo se prepara para recibir miles de fieles en Semana Santa

Semana Santa en el Casco Antiguo iniciará el 27 de marzo con procesión del Viernes de Dolores.
10 de marzo 2026 - 13:06

Casco Antiguo se prepara para recibir miles de fieles en Semana Santa.

